В апреле цены росли быстрее, чем ожидалось

По прогнозу Swedbank, рост потребительских цен в этом году составит 2,4 процента.

Замедление роста цен связано со стабилизацией цен на энергоносители и с отказом от повышения акцизов на алкоголь.

В апреле инфляция ускорилась больше, чем ожидалось — до 3,2 процента. Рост цен ускорился из-за повышения цен на моторное топливо и продукты питания. Повышение цен на моторное топливо вызвано ослаблением евро относительно доллара США. В долларах цена сырой нефти осталась на уровне апреля прошлого года. Курс евро понизился из-за ухудшения перспектив экономики еврозоны и неразберихи с Брекситом. Рост цены на нефть в евро повлёк за собой удорожание не только моторного топлива, но и других источников энергии.

Рост цен на продукты питания ускорился в апреле до 3,6 процента. Овощи существенно подорожали из-за засушливого прошлогоднего лета. Поскольку цены за килограмм многих видов овощей (например, картофеля) выражаются в центах, то в процентах это выглядит внушительно. Год назад цена картофеля упала на 17%, в этом же году наоборот, рост цен достигает 48 процентов.

Свой вклад в повышение расходов, связанных с жильём, внесли растущие цены на электричество, отопление и аренду. Индекс цен вырос также из-за повышения цен на развлечения и услуги, связанные со свободным времяпрепровождением. С одной стороны это вызвано сильным спросом, с другой — быстрым ростом затрат, прежде всего на рабочую силу.