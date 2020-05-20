В апреле цены на молочные продукты снизились

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, на индекс цен производителей значительное влияние оказало, по сравнению с мартом, снижение цен в производстве молочных продуктов. ”В апреле влияние на индекс оказало также снижение цен в горнодобывающей промышленности, в снабжении электро- и теплоэнергией, а также в производстве химикатов и топливных масел. Однако это снижение было компенсировано ростом цен на производство электронного оборудования и изделий из древесины”, — добавила Шокман.

В сравнении с апрелем прошлого года более всего на индекс повлияло снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией. Весомое влияние на индекс оказало снижение цен в производстве электронного оборудования и топливных масел, а также повышение цен в производстве изделий из металла и в производстве текстиля.

Индекс цен на экспорт снизился по сравнению с мартом на 1,9%. Более всего снизились цены на нефтепродукты, электроэнергию и химическую продукцию, при этом выросли цены на текстильную продукцию, изделия из древесины, части моторно-транспортных средств и дополнительное к ним оборудование. По сравнению с апрелем 2019 года индекс цен на экспорт снизился на 8,9%.

Индекс цен на импорт снизился по сравнению с мартом на 4,0%. Выше средних значений снизились цены на нефтепродукты, химическую продукцию и электроэнергию, при этом выросли цены на древесное сырье, различные товары и текстильную продукцию. По сравнению с апрелем 2019 года индекс цен на импорт снизился на 7,9%.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.