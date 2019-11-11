"В алкогольных магазинах работают целыми семьями". В Латвии протестуют против роста акциза на алкоголь

Представитель жителей и сети магазинов Alko 1000 Market Оскарс Котанс сообщил, что это решение может крайне негативно повлиять на показатели трудойстройства приграничных регионов. "В магазине работают целыми семьями. Представьте, если работу потеряют оба родителя, что это значит для семьи. Как детей в школу пустить?", — вопрошал Котанс.

Он указал, что продавцы магазинов довольны условиями работы и зарплатами. Однако, повысив налог, будут уничтожены 150 рабочих мест в Видземском регионе, а предприятия, торгующие алкоголем, окажутся в банкротстве. По словам Котанса, банкротство этих магазинов обойдется Латвии в 1% от ВВП — 367 млн евро.

Представитель Министерства финансов Алексис Яроцскис в разговоре с портало DELFI указал, что решение повысить акцизный налог в 2020 году приняло не правительство Кришьяниса Кариньша (Новое Единство), а правительство Мариса Кучинскиса (СЗК), при котором была утверждена налоговая реформа с рядом компенсирующих мероприятий.