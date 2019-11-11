11.11.2019, 18:30

"В алкогольных магазинах работают целыми семьями". В Латвии протестуют против роста акциза на алкоголь


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Piirikaubandus.
Piirikaubandus.Foto: Ago Tammik

В среду, 13 ноября, у Сейма пройдет пикет жителей Валки, Айнажи, Салацгривы и других приграничных населенных пунктов, которые выступают против повышения акциза на алкоголь на 30%, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA. Повышение должно состояться 1 марта 2020 года.

Представитель жителей и сети магазинов Alko 1000 Market Оскарс Котанс сообщил, что это решение может крайне негативно повлиять на показатели трудойстройства приграничных регионов. "В магазине работают целыми семьями. Представьте, если работу потеряют оба родителя, что это значит для семьи. Как детей в школу пустить?", — вопрошал Котанс.

Он указал, что продавцы магазинов довольны условиями работы и зарплатами. Однако, повысив налог, будут уничтожены 150 рабочих мест в Видземском регионе, а предприятия, торгующие алкоголем, окажутся в банкротстве. По словам Котанса, банкротство этих магазинов обойдется Латвии в 1% от ВВП — 367 млн евро.

Представитель Министерства финансов Алексис Яроцскис в разговоре с портало DELFI указал, что решение повысить акцизный налог в 2020 году приняло не правительство Кришьяниса Кариньша (Новое Единство), а правительство Мариса Кучинскиса (СЗК), при котором была утверждена налоговая реформа с рядом компенсирующих мероприятий.

Яроцкис указал, что в 2020 году минфин планирует через акцизный налог на крепкий алкоголь получить 222 млн евро и еще 59 млн евро получить через налог на пиво. По данным Службы госдоходов, приграничная торговля составляет только 16% от общего рынка алкоголя в стране. По подсчетам Минфина, повышение акцизного налога и потеря приграничной торговли обойдется стране в 70 млн евро убытков. Поэтому ведомство не согласно с утверждением заявителей акции протеста об уроне размером в 1% от ВВП. Особенно учитывая то, что общий доход от акцизного налога на алкоголь в 2019 составит около 218 млн евро.

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