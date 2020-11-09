В акции ”Э-понедельник” принимает участие рекордное количество эстонских интернет-магазинов

Если в акции ”Э-понедельник”, проходившей весной, приняло участие более 160 интернет-магазинов, то на этот раз число участников увеличилось почти наполовину, немного не дотянув до 220. По словам руководителя Эстонского союза интернет-торговли Тыну Вяэта, самое большое за все времена количество участников не может не радовать. ”Если этот год почти для всех стал, мягко говоря, годом вызовов, то для интернет-магазинов он был, скорее, позитивным, и это отображается в количестве предприятий, присоединившихся к акции. На этот раз очень многие участвующие в акции интернет-торговцы делают значительные скидки не просто на определенные категории товаров, а на весь свой ассортимент, например, 20-30%, и это хорошая возможность приобрести осенне-зимние товары или даже запастись подарками к Рождеству”, — сказал Вяэт.

В этом году у Э-понедельника появилась и благотворительная составляющая. Цель Союза интернет-торговли — собрать в рамках Э-понедельника как минимум 10 000 евро и помочь проекту Союза защиты детей ”Каждому школьнику свой компьютер” приобрести подержанные компьютеры, которые будут переданы в семьи, где на трех школьников приходится меньше чем по одному компьютеру. Чтобы поддержать проект, более 75 интернет-магазинов, входящих в Эстонский союз интернет-торговли, уже сделали пожертвования, и рядом с их товарами на странице Э-понедельника можно будет увидеть знак ”Поддерживаю Союз защиты детей”. Свой вклад в проект могут внести и интернет-покупатели — за каждого посетителя сайта сегодняшнего Э-понедельника (www.e-smaspaev.ee) Эстонский союз интернет-торговли и участвующие в акции интернет-магазины будут выделять проекту по 10 центов.

При помощи движения ”Каждому школьнику свой компьютер”, зародившегося во время чрезвычайной ситуации как гражданская инициатива, компьютеры получили более 1500 детей, но список семей, испытывающих трудности с приобретением необходимого оборудования, по-прежнему длинный. На пожертвования, собранные в рамках Э-понедельника, Союз защиты детей закупит подержанные компьютеры и покроет почтовые расходы, связанные с их доставкой. ”Мы надеемся, что соберем 10 000 евро — это будет означать, что во многих семьях компьютеры появятся еще в этом году”, — пояснил Вяэт.