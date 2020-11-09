09.11.2020, 18:26

В акции ”Э-понедельник” принимает участие рекордное количество эстонских интернет-магазинов


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Fotolavastus
FotolavastusFoto: Jaanus Lensment

Сегодня, 9 ноября, проходит организуемая Эстонским союзом интернет-торговцев акция ”Э-понедельник”, которая на 24 часа соберет на сайте www.esmaspaev.ee выгодные предложения от рекордных почти 220 эстонских интернет-магазинов. Помимо хороших предложений, э-понедельник в этом году поддерживает проект ”Каждому школьнику свой компьютер”, свою лепту в реализацию проекта могут внести и покупатели, сообщает Эстонский союз интернет-торговли.

Если в акции ”Э-понедельник”, проходившей весной, приняло участие более 160 интернет-магазинов, то на этот раз число участников увеличилось почти наполовину, немного не дотянув до 220. По словам руководителя Эстонского союза интернет-торговли Тыну Вяэта, самое большое за все времена количество участников не может не радовать. ”Если этот год почти для всех стал, мягко говоря, годом вызовов, то для интернет-магазинов он был, скорее, позитивным, и это отображается в количестве предприятий, присоединившихся к акции. На этот раз очень многие участвующие в акции интернет-торговцы делают значительные скидки не просто на определенные категории товаров, а на весь свой ассортимент, например, 20-30%, и это хорошая возможность приобрести осенне-зимние товары или даже запастись подарками к Рождеству”, — сказал Вяэт.

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В этом году у Э-понедельника появилась и благотворительная составляющая. Цель Союза интернет-торговли — собрать в рамках Э-понедельника как минимум 10 000 евро и помочь проекту Союза защиты детей ”Каждому школьнику свой компьютер” приобрести подержанные компьютеры, которые будут переданы в семьи, где на трех школьников приходится меньше чем по одному компьютеру. Чтобы поддержать проект, более 75 интернет-магазинов, входящих в Эстонский союз интернет-торговли, уже сделали пожертвования, и рядом с их товарами на странице Э-понедельника можно будет увидеть знак ”Поддерживаю Союз защиты детей”. Свой вклад в проект могут внести и интернет-покупатели — за каждого посетителя сайта сегодняшнего Э-понедельника (www.e-smaspaev.ee) Эстонский союз интернет-торговли и участвующие в акции интернет-магазины будут выделять проекту по 10 центов.

При помощи движения ”Каждому школьнику свой компьютер”, зародившегося во время чрезвычайной ситуации как гражданская инициатива, компьютеры получили более 1500 детей, но список семей, испытывающих трудности с приобретением необходимого оборудования, по-прежнему длинный. На пожертвования, собранные в рамках Э-понедельника, Союз защиты детей закупит подержанные компьютеры и покроет почтовые расходы, связанные с их доставкой. ”Мы надеемся, что соберем 10 000 евро — это будет означать, что во многих семьях компьютеры появятся еще в этом году”, — пояснил Вяэт.

Э-понедельник — это устраиваемая Эстонским союзом интернет-торговли совместная 24-часовая акция эстонских интернет-магазинов, в рамках которой эстонские торговцы знакомят потенциальных покупателей со своим ассортиментом, делая выгодные предложения, подарки или предлагая бесплатную доставку. На этот раз к акции ”Э-понедельник” присоединилось почти 200 предпринимателей, среди которых как известные бренды, так и небольшие интернет-магазины. Категории товаров самые разнообразные, в том числе строительные товары, мебель, предметы интерьера, одежда, книги, электроника и техника.

Э-понедельник проводится каждый второй понедельник мая и ноября.

Подборка предложений Э-понедельника, действующих сегодня до полуночи (www.esmaspaev.ee):

WeekendShoes.ee — весь товар -25%

Astri — товары со скидками до 70%, бесплатная доставка и розыгрыш покупательского кредита

Sokisahtel — все товары по обычным ценам с промокодом -40%

Sangar — весь товар на 20% дешевле

Denim Dream — скидка 20% на товары по полным ценам

Ulakas Kaunitar — скидка 20% на весь ассортимент

Marmara Sterling — весь товар со скидкой 35%

Goldtime — весь товар на 25% дешевле

Läätsemaailm — товары со скидкой до 43%

Home4You — все товары в интернет-магазине на 25% дешевле, плюс бесплатный транспорт

Aatrium — все товары по обычным ценам на 25% дешевле

Expert — бытовая техника на 30% дешевле

Decora — весь ассортимент на 31% дешевле

Hansas Plaadimaailm — все товары в интернет-магазине -25%

Sony Center — скидки до 30%

PhotoPoint — весь ассортимент на 25% дешевле

BrainGames — весь ассортимент на 25% дешевле

Rademar — весь товар на 30% дешевле

PetCity — товары по обычным ценам со скидкой 25%

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