В акции ”Э-понедельник” принимает участие рекордное количество эстонских интернет-магазинов

Э-понедельник — это устраиваемая Эстонским союзом интернет-торговли совместная 24-часовая акция эстонских интернет-магазинов, в рамках которой эстонские торговцы знакомят потенциальных покупателей со своим ассортиментом, делая выгодные предложения, подарки или предлагая бесплатную доставку. На этот раз к акции ”Э-понедельник” присоединилось почти 200 предпринимателей, среди которых как известные бренды, так и небольшие интернет-магазины. Категории товаров самые разнообразные, в том числе строительные товары, мебель, предметы интерьера, одежда, книги, электроника и техника.
Э-понедельник проводится каждый второй понедельник мая и ноября.
Подборка предложений Э-понедельника, действующих сегодня до полуночи (www.esmaspaev.ee):
WeekendShoes.ee — весь товар -25%
Astri — товары со скидками до 70%, бесплатная доставка и розыгрыш покупательского кредита
Sokisahtel — все товары по обычным ценам с промокодом -40%
Sangar — весь товар на 20% дешевле
Denim Dream — скидка 20% на товары по полным ценам
Ulakas Kaunitar — скидка 20% на весь ассортимент
Marmara Sterling — весь товар со скидкой 35%
Goldtime — весь товар на 25% дешевле
Läätsemaailm — товары со скидкой до 43%
Home4You — все товары в интернет-магазине на 25% дешевле, плюс бесплатный транспорт
Aatrium — все товары по обычным ценам на 25% дешевле
Expert — бытовая техника на 30% дешевле
Decora — весь ассортимент на 31% дешевле
Hansas Plaadimaailm — все товары в интернет-магазине -25%
Sony Center — скидки до 30%
PhotoPoint — весь ассортимент на 25% дешевле
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