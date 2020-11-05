В 2021 году Таллинн повысит надбавку к пенсии и зарплаты работников соцобеспечения

Расходы на деятельность в сфере социального обеспечения предусмотрены в объеме 58 млн евро, что на 9% больше по сравнению с бюджетом, утвержденным в начале текущего года. На инвестиции запланировано 9,2 млн евро, что приблизительно на 1% больше, чем в 2020 году.

По словам отвечающей в Таллинне за социальную сферу вице-мэра Бетины Бешкиной, на протяжении многих лет город последовательно прилагал усилия, повышая социальную защищенность таллиннцев.

”В следующем году город продолжит работу над развитием социальных услуг и повышением их доступности, прежде всего исходя из потребностей и ожиданий горожан, нуждающихся в помощи. Особое внимание мы уделим доступности услуг и поддержке пожилых и людей с ограниченными возможностями. Вырастут объемы бюджетных средств, предназначенные, к примеру, на оказание услуг общего ухода и личного помощника. Для того, чтобы снизить нагрузку на людей, обремененных уходом за близкими, в большем объеме будут покрываться расходы на замещающую услугу по уходу за близкими. Наряду с этим надбавка к пенсии вырастет со 100 до 125 евро в год, — пояснила Бешкина. — Как известно, социальная сфера — одна из сложнейших. Исходя из намерения поощрять и мотивировать всех тех, кто ежедневно трудится во имя горожан, мы предусмотрели и рост зарплат работникам социальной сферы”.

Работников сферы социального обеспечения ждет в следующем году повышение зарплат, которое составит до 10%, достигая, в порядке исключения, 15% там, где наблюдается наибольшее отставание по зарплатам.

Для того, чтобы улучшить возможность самостоятельно справляться с повседневной жизнью совершеннолетних лиц с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, использующих вспомогательные средства передвижения или зрения, в следующем году будет предоставлена услуга личного помощника. Во второй половине 2020 года услугу начали потреблять новые клиенты, которые будут нуждаться в этой услуге и в 2021 году, что требует покрытия бюджетными средствами.

Предельная ставка покрытия стоимости, предлагаемой Таллиннским семейным центром услуги добровольного опорного лица будет увеличена с нынешних 26 до 50 евро в месяц, что даст опорным лицам лучшие возможности для целевого совместного проведения времени с направленным на услугу ребенком. В следующем году вырастет и бюджет возмещения расходов по оплате услуги учреждений по уходу за ребенком, что позволит компенсировать расходы на питание, а также выплачивать дополнительное пособие на детей с особыми образовательными потребностями. Для покрытия расходов на эти цели городским бюджетом следующего года предусмотрено 1,8 млн евро.