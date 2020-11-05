05.11.2020, 19:33

В 2021 году Таллинн повысит надбавку к пенсии и зарплаты работников соцобеспечения


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В 2021 году Таллинн повысит надбавку к пенсии и зарплаты работников соцобеспечения
Foto: Sven Arbet

Проект городского бюджета Таллинна на 2021 год предусматривает рост инвестиций и расходов сферы социального обеспечения. Главным образом это будет способствовать улучшению благосостояния горожан, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба мэрии.

Расходы на деятельность в сфере социального обеспечения предусмотрены в объеме 58 млн евро, что на 9% больше по сравнению с бюджетом, утвержденным в начале текущего года. На инвестиции запланировано 9,2 млн евро, что приблизительно на 1% больше, чем в 2020 году.

По словам отвечающей в Таллинне за социальную сферу вице-мэра Бетины Бешкиной, на протяжении многих лет город последовательно прилагал усилия, повышая социальную защищенность таллиннцев.

”В следующем году город продолжит работу над развитием социальных услуг и повышением их доступности, прежде всего исходя из потребностей и ожиданий горожан, нуждающихся в помощи. Особое внимание мы уделим доступности услуг и поддержке пожилых и людей с ограниченными возможностями. Вырастут объемы бюджетных средств, предназначенные, к примеру, на оказание услуг общего ухода и личного помощника. Для того, чтобы снизить нагрузку на людей, обремененных уходом за близкими, в большем объеме будут покрываться расходы на замещающую услугу по уходу за близкими. Наряду с этим надбавка к пенсии вырастет со 100 до 125 евро в год, — пояснила Бешкина. — Как известно, социальная сфера — одна из сложнейших. Исходя из намерения поощрять и мотивировать всех тех, кто ежедневно трудится во имя горожан, мы предусмотрели и рост зарплат работникам социальной сферы”.

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Работников сферы социального обеспечения ждет в следующем году повышение зарплат, которое составит до 10%, достигая, в порядке исключения, 15% там, где наблюдается наибольшее отставание по зарплатам.

Для того, чтобы улучшить возможность самостоятельно справляться с повседневной жизнью совершеннолетних лиц с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, использующих вспомогательные средства передвижения или зрения, в следующем году будет предоставлена услуга личного помощника. Во второй половине 2020 года услугу начали потреблять новые клиенты, которые будут нуждаться в этой услуге и в 2021 году, что требует покрытия бюджетными средствами.

Предельная ставка покрытия стоимости, предлагаемой Таллиннским семейным центром услуги добровольного опорного лица будет увеличена с нынешних 26 до 50 евро в месяц, что даст опорным лицам лучшие возможности для целевого совместного проведения времени с направленным на услугу ребенком. В следующем году вырастет и бюджет возмещения расходов по оплате услуги учреждений по уходу за ребенком, что позволит компенсировать расходы на питание, а также выплачивать дополнительное пособие на детей с особыми образовательными потребностями. Для покрытия расходов на эти цели городским бюджетом следующего года предусмотрено 1,8 млн евро.

Одной из важнейших инвестиций сферы социального обеспечения станет строительство центра сестринской помощи Ируского попечительского дома, на которое в бюджете следующего года предусмотрено 5,4 млн евро. Общая стоимость проекта 7,7 млн евро. К концу следующего года возле Ируского попечительского дома будет возведен новый корпус, где расположится стационарный центр сестринской помощи и места для людей, страдающих деменцией.

В следующем году завершится капитальный ремонт расположенного в Мустамяэ по адресу Сыпрусе пст, 248 отделения Таллиннского детского дома для младенцев и детей с глубокой и тяжелой степенью инвалидности. Цель проекта — улучшить условия жизни детей с инвалидностью, оставшихся без родительской опеки. В квартирах будут созданы современные условия, схожие с привычным укладом семейной жизни. Новые решения планировки помещений в дальнейшем обеспечат для детей доступность развивающих услуг, в том числе оказание услуги реабилитации на месте. Общая стоимость проекта — 2,9 млн евро.

В качестве новых объектов в следующем году будет начато строительство нового здания Ласнамяэского социального центра, ремонт детского здания опорного центра ”Кяо”, реновация расположенного по адресу Май, 23 здания Таллиннского центра душевного здоровья, ремонт старого корпуса Таллиннского опорного центра ”Юкс”, а также проектирование и строительство нового корпуса. Помимо этого, будет начато проектирование новой единицы социального размещения по адресу ул. Пунане, 48a.

Расходы на деятельность в сфере здравоохранения запланированы в объеме 14,7 млн евро, на инвестиции предусмотрено 2,2 млн евро. В 2021 году будет продолжено проектирование Таллиннской больницы, на что в бюджете заложено 1,5 млн евро. На оказание запущенной в этом году в качестве пилотного проекта услуги медицинской бригады домашних визитов в следующем году городским бюджетом предусмотрено 100 000 евро. Медицинская бригада домашних визитов дежурит в конце недели, с пятницы по воскресенье, обслуживая детей в возрасте 0-8 лет с острыми недомоганиями на дому. Проект координирует ЦУ ”Таллиннская детская больница”.

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