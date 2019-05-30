В 2020 году учителям, полицейским и соцработникам зарплаты не повысят. А пенсии?

По словам премьера, в прежние годы у данной категории работников зарплаты росли, но в 2020 году эта тенденция продолжена не будет, пишет rus.err.ee. Зато средняя пенсия по старости увеличится до 517 евро в месяц.

"В следующем году, согласно сегодняшней стратегии государственного бюджета, мы не предусматриваем повышения заработных плат. В настоящее время для государства это невозможно. Однако я не вижу и возможности того, что мы начнем снижать заработную плату в этих областях", — сказал Ратас.

"Пожилым людям мы сказали, что если пенсии в следующем году будут проиндексированы, то средняя пенсия по старости с очень большей вероятностью составит около 517 евро. Это означает, что необлагаемый минимум в 500 евро больше не будет ее покрывать. Поэтому мы решили, что добавим пожилым еще 50 евро, чтобы и в 2020 году средняя пенсия по старости была бы освобождена от подоходного налога", — пояснил Юри Ратас.

В 2018 году средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 440,7 евро в месяц, что на 35,3 евро или на 8,7% больше, чем годом ранее.