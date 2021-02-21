В 2020 году потребительские кредиты активнее всего брали мужчины

”В прошлом году, когда расходы населения имели преимущественно тенденцию к снижению,* а сбережения, скорее, росли**, мы ожидали снижения спроса на потребительские кредиты во всех группах клиентов. Доля бравших малые кредиты среди женщин снизилась, и потребление в этой области было связано главным образом с мужчинами в возрасте до 40 лет. Статистика SEB показывает, что в 2020 году жители Эстонии сосредоточились в основном на бытовых расходах, в свете чего совершенно логично, что малые кредиты брались по-прежнему для ремонта или реновирования жилья и приобретения бытовой техники. Интересно, однако, то, что мужчины проявили себя в этой сфере активнее, чем в предыдущие периоды”, — описывает ситуацию менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.

Среди клиентов SEB, взявших малый кредит, свыше 30% составляют мужчины в возрасте от 26 до 35 лет, и чем больше сумма, тем длительнее период кредитования Треть ходатайств о предоставлении кредитов была подана в прошлом году в Харьюмаа, в остальных уездах количество желавших получить кредит было пропорционально численности населения.

* Согласно данным SEB, расходы эстоноземельцев весной 2020 года снизились почти на 11%.

** Согласно данным банка, сбережения эстоноземельцев увеличились за год на 13%