В 2020 году общая сумма выплат Больничной кассы по нетрудоспособности составила почти 200 млн евро

Ежегодно Больничная касса выплачивает компенсации по нетрудоспособности (компенсации за больничные листы) людям, не вышедших на работу по болезни. В прошлом году больничные листы общая сумма компенсаций за больничные листы была на 24 миллиона евро больше, чем в 2019 году. Свой вклад в рост выплат внесли больничные листы, взятые во время первой волны эпидемии коронавируса, а также, то, что в течение того же периода компенсировались первые три дня больничного листа.

Рихо Пеэк, руководитель финансового отдела Больничной кассы, сказал, что в прошлом году во время чрезвычайного положения Больничная касса оплачивала первый, второй и третий дни больничного листа, обычно у Больничной кассы нет права на их компенсацию. ”Это также привело к дополнительным расходам с середины марта до середины мая, на которые государство также выделило семь миллионов евро из государственного бюджета. Все выделенные средства были полностью израсходованы”, — сказал Пеэк.

В целом в период чрезвычайного положения с марта по май число листов по болезни или по уходу было на около 55 000 листов больше, чем за тот же период в прошлые года. По состоянию на конец года было взято на 65000 больше листов по болезни или по уходу по сравнению с 2019 годом. ”Вторая половина года не принесла такого заметного прироста, потому что к осени люди уже привыкли, где это возможно, к работе на дому. Например, многие работники все же нашли возможность работать удаленно или в режиме самоизоляции”, пояснил руководитель финансового отдела.

В течение года также увеличилось общее число людей, взявших больничные листы. Если в 2019 году число людей, которым потребовались больничные листы было 133 000, то в 2020 году пособиями по болезни воспользовалось 167 000 человек. В результате также увеличилась и общая сумма выплаченных компенсаций — с 81 миллиона евро в 2019 году до 105 миллионов евро в 2020 году. ”Тем не менее, в итоге мы можем сказать, что, хотя общая сумма компенсируемых больничных листов увеличилась, в прошлом году продолжительность больничных листов была немного короче, в среднем 12,7 дней. В 2019 году этот показатель составлял 13,1”, — сказал Пеэк. С другой стороны, продолжительность листов по уходу (предназначенных в основном для нахождения дома с больным ребенком и его лечения), увеличилась на один день.