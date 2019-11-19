В 2020 году минимальная зарплата вырастет на несколько десятков евро

Соглашение предусматривает, что минимальная почасовая оплата будет составлять в 2020 году 3,48 евро в час, сообщил госпримиритель Меэлис Виркебау, пишет rus.err.ee.

С 2021 года минимальная зарплата увеличится до 40 процентов от средней по стране заработной платы.

Официальное соглашение о минимальной заработной плате на 2020-2021 годы будет подписано сторонами в понедельник, 25 ноября.

В настоящее время минимальная месячная заработная плата в Эстонии при работе с полной нагрузкой составляет 540 евро, а минимальная почасовая ставка составляет 3,21 евро.