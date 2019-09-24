В 2020 году будут повышены пенсии и зарплаты бюджетников

Министр финансов Мартин Хельме заверил, что обсуждение бюджета было конструктивным: ”Я хочу поблагодарить уважаемых партнеров. Наше деловое сотрудничество показывает, что коалиция сильна”. По словам Хельме, экономика Эстонии сегодня в хорошем состоянии. ”Это означает, что расти будут как зарплаты, так и пенсии. Также государство при поддержке растущей экономики может собрать больше налогов на рабочую силу и потребительских налогов”, — сказал Хельме.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что правительство сформировало бюджет на 2020 год таким образом, который позволяет направить деньги в сферы, где они крайне необходимы. ”Вместе с тем расходы государства под контролем и бюджет считается с возможностями сегодняшней экономической среды. Без сомнения, важен продолжающийся рост расходов на оборону, что необходимо для обеспечения безопасности Эстонии. Стоит отметить также выделение дополнительных ресурсов на изучение эстонского языка. Но самое большое положительное влияние на будущие государственные бюджеты с 2021 года окажет реформа второй пенсионной ступени”.

Вырастут пенсии, финансирование науки и здравоохранения, зарплаты и расходы на оборону

В следующем году средняя пенсия по старости вырастет на 45 евро, что является самым большим повышением пенсий за последние 12 лет. Правительство выделило на внеочередной рост пенсий в 2020 году 20,8 миллиона евро. Так, с первого апреля 2020 года ожидается, что средняя пенсия человека с 44 годами стажа будет составлять 528 евро вместо нынешних 483 евро. На все виды пенсий в 2020 году будет потрачено 1,98 миллиарда евро.

Бюджет Больничной кассы в 2020 году вырастет почти на 140 миллионов евро, из которых почти 115 миллионов составляют увеличившиеся поступления из социального налога. Почти на 25 миллионов евро вырастет объем средств, которые государство доплачивает за неработающих пенсионеров.

Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из государственного бюджета увеличится по сравнению с нынешним годом на 16 миллионов евро. Эти средства учтены в бюджетах нескольких министерств. Базовое финансирование науки и финансирование исследований вырастет на 5,3 миллиона евро. В госбюджете на нужды науки запланировано 216 миллионов евро. Доля финансирования науки в государственном бюджете вырастет с 0,71 процента до 0,74 процента от ВВП.

Расходы на оборону вырастут до 615 миллионов евро и останутся на уровне не менее 2% от ВВП. К этом сумме добавятся расходы на прием союзнических войск, которые в 2020 году составляют почти 10,5 миллиона евро. Кроме того, расходы на оборону будут дополнены оборонными инвестициями в объеме 20 миллионов евро. Государство укрепит свою обороноспособность масштабными закупками снаряжения.

Правительство решило выделить дополнительные средства для увеличения фонда заработной платы для учителей, социальных работников, получающих зарплату из государственного бюджета, работников культуры, спорта и сферы внутренней безопасности. Для увеличения фонда зарплат в сфере МВД предусмотрено 7 миллионов евро, фонда зарплат работников культуры и спорта — 2,3 миллиона евро, а для социальных работников — миллион евро. Также государство поддержит 15 миллионами евро самоуправления с тем, чтобы средняя зарплата детсадовских педагогов достигла уровня минимальной зарплаты школьных учителей.

Доходы самоуправления в 2020 году вырастут больше, чем на 2,3 миллиарда евро, что почти в два раза больше, чем в 2010 году. Быстрому росту доходов способствовали как хорошие налоговые поступления, так и решение государства дополнительно увеличить поступления в фонд подоходного налога и выравнивания в 2018-2021 году на 185 миллионов евро.

Бюджет движется к равновесию, долговая и налоговая нагрузка государства уменьшается

Проект государственного бюджета на 2020 год номинально сбалансирован, а также движется в сторону структурного баланса, будучи в дефиците на 0,7 процента. К 2021 году структурный дефицит уменьшится до 0,2 процента, номинально бюджет будет в профиците.

Долговая нагрузка сектора государственного управления уменьшится как в евро, так и в процентах от ВВП. Если в этом году она составляла 8,8 процента ВВП, но в 2020 году составит 8 процентов. В абсолютных суммах долговая нагрузка сектора государственного управления уменьшится с 2,4 миллиарда евро в нынешнем году до 2,3 миллиарда евро.

Налоговая нагрузка в следующие два года останется на стабильном уровне 33,2 процента от ВВП, а в 2022 году, согласно прогнозу, уменьшится до 32,7 процента.