В 2019 году товарообмен остался на уровне предыдущего года

В прошлом году из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 14,4 млрд евро и импортировано в Эстонию на 16,1 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 1,69 млрд евро и на его сокращение, по сравнению с 2018 годом, более всего повлиял рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший профицит наблюдался в товарообмене древесины и изделий из древесины и различных промышленных товаров.

Из Эстонии товары экспортировались в 183 государства и импортировались из 145 государств. Внешнеторговый баланс был позитивным с 137-ю странами. Доля государств Европейского союза, в т.ч. Великобритании в общем экспорте Эстонии составила 70% и в импорте — 79%. Экспорт в торговле с ЕС увеличился на 3% и импорт — на 1%. При этом товарообмен с государствами, не входящими в Евросоюз сократился: экспорт уменьшился на 8% и импорт — на 7%.

Основным экспортным партнером Эстонии стала Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия. За год экспорт увеличился наиболее всего в Данию (на 127 млн евро) и Испанию (на 86 млн евро), куда вывозилось больше топливной продукции. Более всего сократился экспорт в Сингапур (на 178 млн евро) и Латвию (на 71 млн евро).