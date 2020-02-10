В 2019 году товарообмен остался на уровне предыдущего года

Как и в предыдущие годы, из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование, минеральная продукция, а также древесина и изделия из древесины. Наибольшее влияние на экспорт оказало увеличение вывоза сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 226 млн евро), транспортных средств (на 142 млн евро) и механических машин (на 106 млн евро), при этом более всего уменьшился вывоз минеральной продукции (на 450 млн евро) и электрооборудования (на 184 млн евро).
Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с 2018 годом вывоз эстонских товаров уменьшился на 1% и ре-экспорт увеличился на 3%. Значительно сократился экспорт минеральной продукции и электрооборудования, а увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Основными целевыми государствами экспорта эстонских товаров стали Финляндия, Швеция и США.
От общего импорта товаров в Эстонию импортировалось больше всего товаров из Финляндии, Литвы и Германии. За год импорт товаров наиболее сократился из Белоруссии и Нидерландов. Из Белоруссии меньше ввозилось топлива и из Нидерландов — электрооборудования. Наиболее увеличился импорт из Швеции, Латвии и Литвы. Из Швеции больше ввозилось автомобилей, из Латвии — топлива и из Литвы — электрооборудования. В Эстонию импортировалось больше всего минеральной продукции, электрооборудования и транспортных средств. За год наиболее сократился ввоз минеральной продукции, электрооборудования, при этом увеличился ввоз транспортных средств.
В декабре прошлого года из Эстонии экспортировано товаров на 1,1 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,3 млрд евро. В сравнении с декабрем 2018 года экспорт увеличился на 1% и импорт — на 3%. На рост экспорта более всего повлияли продажи зерновых и на рост импорта — ввоз топлива.
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