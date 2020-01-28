В 2019 году предприятие Enefit Green произвело рекордный объем электроэнергии

Объема электроэнергии в 1,2 тераватт-часов достаточно для покрытия ежегодных потребностей в электроэнергии 400 000 домохозяйств со средним уровнем потребления.

Примерно 85% электроэнергии произведено ветропарками Enefit Green, находящимися в Эстонии и Литве, годовая выработка которых превысила порог в один тераватт-час. Ключевыми факторами для продуктивной работы ветропарков стали их эксплуатационная надежность и благоприятные ветровые условия.

”Такой отличный результат не может не радовать. Тем более, что для обеспечения бесперебойной работы ветропарков мы приложили усилия, а также каждый день стараемся поддерживать этот уровень”, — прокомментировал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.

”Помимо существующих ветропарков, мы активно занимаемся развитием новых проектов, связанных с энергией ветра. Ясно, что в ближайшем будущем наибольший рост Enefit Green произойдет именно в области ветроэнергетики, поэтому у нас есть проекты по развитию в этой сфере как в Эстонии, так, например, в Литве и Финляндии”, — добавил Кярмас.

Наибольший потенциал для развития возобновляемой энергии на ближайшие годы Enefit Green видит именно в Литве. Портфель развития Enefit Green в Литве включает три проекта ветропарков общей мощностью до 350 мегаватт.