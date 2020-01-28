28.01.2020, 08:52

В 2019 году предприятие Enefit Green произвело рекордный объем электроэнергии

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Aseriaru tuulepark
Aseriaru tuuleparkFoto: Madis Veltman

Предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, компания Enefit Green, в 2019 году произвела рекордные 1,2 тераватт-часа электроэнергии, то есть, в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Объем производства Enefit Green составил одну пятую от всей произведенной концерном Eesti Energia электроэнергии.

Объема электроэнергии в 1,2 тераватт-часов достаточно для покрытия ежегодных потребностей в электроэнергии 400 000 домохозяйств со средним уровнем потребления.

Примерно 85% электроэнергии произведено ветропарками Enefit Green, находящимися в Эстонии и Литве, годовая выработка которых превысила порог в один тераватт-час. Ключевыми факторами для продуктивной работы ветропарков стали их эксплуатационная надежность и благоприятные ветровые условия.

”Такой отличный результат не может не радовать. Тем более, что для обеспечения бесперебойной работы ветропарков мы приложили усилия, а также каждый день стараемся поддерживать этот уровень”, — прокомментировал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.

”Помимо существующих ветропарков, мы активно занимаемся развитием новых проектов, связанных с энергией ветра. Ясно, что в ближайшем будущем наибольший рост Enefit Green произойдет именно в области ветроэнергетики, поэтому у нас есть проекты по развитию в этой сфере как в Эстонии, так, например, в Литве и Финляндии”, — добавил Кярмас.

Наибольший потенциал для развития возобновляемой энергии на ближайшие годы Enefit Green видит именно в Литве. Портфель развития Enefit Green в Литве включает три проекта ветропарков общей мощностью до 350 мегаватт.

В Эстонии Enefit Green и Eesti Energia в настоящее время разрабатывают в общей сложности четыре проекта ветропарков — два морских ветропарка на северо-западе Эстонии и в Рижском заливе, ветропарк на 30 ветряков в поселке Ристи в Ляэнемаа и ветропарк из 10 ветряков в волости Саарде в Пярнумаа. Помимо этого, Eesti Energia хочет продолжить строительство ветропарка Тоотси, если удастся приобрести землю на аукционе.

В сфере солнечной энергии знаковым событием в 2019 году стал выход Enefit Green на польский рынок, на котором в середине года предприятие приобрело 19 проектов парков солнечной энергии. Благодаря этому портфель солнечной энергии был увеличен до 26 мегаватт. К концу года парки солнечной энергии Enefit Green в Эстонии и Польше производили 8,6 гигаватт-часов электроэнергии, которых хватило бы для покрытия ежегодных потребностей в электроэнергии примерно 3000 домохозяйств со средним потреблением. Предприятие Enefit Green поставило перед собой цель к 2020 году еще больше нарастить объемы солнечной энергии.

Помимо ветропарков и парков солнечной энергии рекордные объемы производства в 1,2 тераватт-часа включают в себя также объемы, произведенные принадлежащими предприятию электростанциями в Иру, Пайде, Валка и Броценах, гидроэлектростанции Кейла-Йоа и комплексами возобновляемой энергии Рухну, в общей сложности составившие 174 гигаватт-часа электроэнергии.

Объем производства тепловой энергии на станциях предприятия в Иру, Пайде и Валка в 2019 году составил 447 гигаватт-часов, что на 45% меньше, чем в 2018 году. Причиной этому стала более теплая, по сравнению с предыдущим годом, погода.

”2020 год будет интересным, так как мы надеемся продолжить наращивание производственного портфеля Enefit Green. Помимо этого, мы сосредоточимся на еще более разумном распоряжении имеющимися активами. Мы хотим повысить эффективность всех наших производственных подразделений, нарастить производство, предотвратить простои и реагировать на неисправности еще лучше, чем ранее”, — прокомментировал Кярмас цели предстоящего года.

Рост объемов производства возобновляемой энергии Enefit Green имеет важное значение для достижения цели Eesti Energia на 2023 год — доли производства электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников в 45 процентов.

Enefit Green — предприятие по производству возобновляемой энергии, принадлежащее концерну Eesti Energia, включающее в себя 20 ветропарков в Эстонии и Литве, четыре станции совместного производства в Иру, Пайде, Валка и Броценах, одна гидроэлектростанция в Кейла-Йоа, 36 электростанций солнечной энергии в Эстонии и Польше и завод пеллет в Латвии. Предприятие является одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии в регионе.

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