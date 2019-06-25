25.06.2019, 11:34

В 2018 году жители Эстонии приобрели посредством прямых продаж на 2,1% больше товаров, чем годом ранее

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Prismas
Prisma iseteeninduskassaFoto: Martin Dremljuga

В 2018 году рынок прямых продаж Эстонии вырос на 2,1%, превысив 49 миллионов евро. Вместе с тем число занимающихся прямыми продажами людей сократилось на 1,7%. Прямыми продажами в стране занимаются более 45 000 человек.

”В 2018 году рынок прямых продаж Эстонии вырос на 2,1%, что вдвое превышает рост оборота всей розничной торговли — он увеличился по сравнению с прошлым годом на 1%. В течение последних трех лет оборот занимающихся прямыми продажами предприятий ежегодно рос на 3,5%. Это демонстрирует, что объем прямых продаж стабильно увеличивается”, — сказал генеральный секретарь Балтийской ассоциации прямых продаж Гинтаутас Залецкас.

”В основном рост обусловлен увеличением доходов людей и ускорившейся дигитализацией сектора прямых продаж”, — добавил Залецкас.

По словам генерального секретаря Балтийской ассоциации прямых продаж, сегодня для знакомства с товаром и помощи в выборе консультантам нет необходимости встречаться с клиентом лицом к лицу — консультации с удобством можно оказывать и в Интернете. Социально-экономическое исследование в отношении прямых продаж, проведенное в 11 европейских странах (в Испании, Голландии, Италии, Литве, Польше, Франции, Швеции, Германии, Словакии, Великобритании и Чехии), показало, что все больше занятых прямыми продажами предприятий и продавцов используют Интернет для развития коммерческой деятельности, повышения качества обслуживания и для быстрой связи с клиентами.

Например, предприятия предлагают продавцам и клиентам различные дигитальные решения — для знакомства с товарами и размещения заказов. В то же время все больше презентаций товаров осуществляется онлайн, да и сделки купли-продажи все чаще совершают по виртуальным каналам и в социальных сетях — в Facebook, Instagram и других.

”Занимающиеся прямыми продажами все чаще используют Интернет для продвижения своего бизнеса и улучшения обслуживания клиентов, а поскольку дигитальных возможностей до сих пор было задействовано немного, сектор прямых продаж обладает хорошим потенциалом роста”, — прокомментировал Залецкас.

Если рассматривать страны Балтии, в Литве и Латвии прямые продажи выросли на 5%: в Литве их объем достиг 84 миллионов евро, а в Латвии — 65 миллионов евро. В Литве количество занимающихся прямыми продажами людей уменьшилось на 1%, а в Латвии на 1,2%. В Литве с прямыми продажами связаны 82 000, а в Латвии 63 000 торговцев.

Факты и цифры:

В 2018 году общий объем прямых продаж в странах Балтии составил 198 миллионов евро без учета налога с оборота.

Прямыми продажами в странах Балтии занимаются более 190 000 человек.

По данным Европейской ассоциации прямых продаж (Seldia), в 2018 году в странах Европейского союза суммарный оборот занимающихся прямыми продажами фирм (без учета налога с оборота) превысил 29,7 миллиарда евро, причем такие предприятия обеспечивали дополнительным заработком более 6,8 миллиона человек.

Согласно Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA), в 2018 году суммарный оборот членов федерации по всему миру (без учета налога с оборота) составил 192,7 миллиарда долларов США. Прямыми продажами занималось более 118,4 миллиона человек, из которых 53,4 миллиона были заняты прямыми продажами с частичной или полной нагрузкой через собственные предприятия.

Для 85% занимающихся прямыми продажами это дополнительный источник дохода.

78% продавцов в этом бизнесе — женщины.

Uudiskirja Üleskutse
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