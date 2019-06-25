В 2018 году жители Эстонии приобрели посредством прямых продаж на 2,1% больше товаров, чем годом ранее

”Занимающиеся прямыми продажами все чаще используют Интернет для продвижения своего бизнеса и улучшения обслуживания клиентов, а поскольку дигитальных возможностей до сих пор было задействовано немного, сектор прямых продаж обладает хорошим потенциалом роста”, — прокомментировал Залецкас.
Если рассматривать страны Балтии, в Литве и Латвии прямые продажи выросли на 5%: в Литве их объем достиг 84 миллионов евро, а в Латвии — 65 миллионов евро. В Литве количество занимающихся прямыми продажами людей уменьшилось на 1%, а в Латвии на 1,2%. В Литве с прямыми продажами связаны 82 000, а в Латвии 63 000 торговцев.
Факты и цифры:
В 2018 году общий объем прямых продаж в странах Балтии составил 198 миллионов евро без учета налога с оборота.
Прямыми продажами в странах Балтии занимаются более 190 000 человек.
По данным Европейской ассоциации прямых продаж (Seldia), в 2018 году в странах Европейского союза суммарный оборот занимающихся прямыми продажами фирм (без учета налога с оборота) превысил 29,7 миллиарда евро, причем такие предприятия обеспечивали дополнительным заработком более 6,8 миллиона человек.
Согласно Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA), в 2018 году суммарный оборот членов федерации по всему миру (без учета налога с оборота) составил 192,7 миллиарда долларов США. Прямыми продажами занималось более 118,4 миллиона человек, из которых 53,4 миллиона были заняты прямыми продажами с частичной или полной нагрузкой через собственные предприятия.
Для 85% занимающихся прямыми продажами это дополнительный источник дохода.
78% продавцов в этом бизнесе — женщины.
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