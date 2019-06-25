В 2018 году жители Эстонии приобрели посредством прямых продаж на 2,1% больше товаров, чем годом ранее

”В 2018 году рынок прямых продаж Эстонии вырос на 2,1%, что вдвое превышает рост оборота всей розничной торговли — он увеличился по сравнению с прошлым годом на 1%. В течение последних трех лет оборот занимающихся прямыми продажами предприятий ежегодно рос на 3,5%. Это демонстрирует, что объем прямых продаж стабильно увеличивается”, — сказал генеральный секретарь Балтийской ассоциации прямых продаж Гинтаутас Залецкас.

”В основном рост обусловлен увеличением доходов людей и ускорившейся дигитализацией сектора прямых продаж”, — добавил Залецкас.

По словам генерального секретаря Балтийской ассоциации прямых продаж, сегодня для знакомства с товаром и помощи в выборе консультантам нет необходимости встречаться с клиентом лицом к лицу — консультации с удобством можно оказывать и в Интернете. Социально-экономическое исследование в отношении прямых продаж, проведенное в 11 европейских странах (в Испании, Голландии, Италии, Литве, Польше, Франции, Швеции, Германии, Словакии, Великобритании и Чехии), показало, что все больше занятых прямыми продажами предприятий и продавцов используют Интернет для развития коммерческой деятельности, повышения качества обслуживания и для быстрой связи с клиентами.

Например, предприятия предлагают продавцам и клиентам различные дигитальные решения — для знакомства с товарами и размещения заказов. В то же время все больше презентаций товаров осуществляется онлайн, да и сделки купли-продажи все чаще совершают по виртуальным каналам и в социальных сетях — в Facebook, Instagram и других.