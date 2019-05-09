В 2018 году средняя нетто-зарплата в Латвии выросла на 6% — до 948 евро

На презентации результатов исследования руководитель CV-Online Latvia Алвис Бродиньш отметил, что согласно этим данным нетто-зарплата в Латвии примерно на 22% выше, чем отражают официальные статистические данные, но эта разница сократилась на 3 процентных пункта, что может свидетельствовать о действенных мерах по обузданию теневой экономики.

Не меньше половины респондентов получают зарплату в размере 850 евро после уплаты налогов. На предприятиях с госкапиталом средняя зарплата за год выросла почти на 11% — до 821 евро, на местных предприятиях с частным капиталом — почти на 7%, до 907 евро, на международных предприятиях с частным капиталом — на 4%, до 1057 евро. На маленьких предприятиях зарплата самая низкая в Латвии и выросла всего на 5%.

В прошлом году зарплаты в регионах выросли больше, чем в столице. В Риге они были в среднем на 34% выше, чем в других городах и регионах, и за год эта разница уменьшилась на 7 процентных пунктов.

В Риге средняя нетто-зарплата превысила 1000 евро, в Рижском регионе и Юрмале достигла 960 евро. Самая низкая средняя нетто-зарплата по-прежнему в Латгале — 667 евро. В Видземе она в 2018 году составила 777 евро, в Земгале — 749 евро, в Курземе — 746 евро.

В отрасли здравоохранения и социальной опеки зарплаты в прошлом году выросли на 12,6%, в образовании — почти на 9%, в сельском, рыбном и лесном хозяйстве — более чем на 8%.