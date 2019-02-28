В 2018 году концерн Eesti Energia заработал 106 миллионов евро чистой прибыли

”Для столь большого роста рыночной цены на электроэнергию есть две основные причины. Во-первых, во второй половине 2018 года уровень гидроресурсов Скандинавии был значительно ниже среднего, что стало причиной роста стоимости электроэнергии не только в Скандинавии, но и в странах Балтии. Второй важной причиной роста цены на электроэнергию стало троекратное увеличение цены на квоты CO2 по сравнению со средним уровнем 2017 года. Поскольку в Европе по-прежнему большая доля электроэнергии производится из фоссильных видов топлива, увеличение цены на CO2 оказало значительное влияние на рост рыночной цены на электроэнергию".

Андри Авила также сказал, что рост цены на CO2, к сожалению, не привел в рыночном регионе Nord Pool к тому эффекту, которого хотел достичь Европейский Союз, установив повышенное налогообложение производства электроэнергии из фоссильных видов топлива.

”Цель политики ЕС в области CO2 заключается в том, чтобы поддержать рост производства энергии из возобновляемых источников. Но на самом деле в 2018 году в странах Балтии и в Финляндии мы видели, что через Литву и Финляндию на наш рынок поступает больше чем когда-либо ранее фоссильной электроэнергии российского происхождения, то есть свыше 13 тераватт-часов. Такой объем равен потреблению Эстонии за полтора года. Хотя российские производители электроэнергии и не должны в отличие от производителей в ЕС закупать квоты CO2, они со своей продукцией могут быть участниками того же рынка, на котором действуют производители электроэнергии из ЕС. Это создает ситуацию неравной конкуренции и в конечном итоге душит промышленность ЕС”, — сказал Андри Авила и выразил надежду, что государства и лица, ответственные за организацию рынка, как можно скорее решат эту проблему.

Объем продаж электроэнергии Eesti Energia составил в 2018 году 9,2 тераватт-часа, оставшись на уровне 2017 года. Благодаря возросшей рыночной цене и повышению надежности работы заводов масел в прошлом году концерн Eesti Energia продал 393 тысячи тонн сланцевого масла, то есть на 6% больше, чем в 2017 году. Производство сланцевого масла достигло рекордных 411 тысяч тонн.

В 2018 году концерн начал продавать электроэнергию и предлагать энергетические услуги в Финляндии и Швеции, где основной фокус сейчас установлен на расширении портфеля клиентов. В общей сложности предприятие Eesti Energia продает энергию и энергетические решения на шести домашних рынках: в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Швеции.

В 2018 году концерн инвестировал в основной капитал 215 миллионов евро, что на 49% больше, чем в предыдущем году. Наибольшую часть от этой суммы составили инвестиции в модернизацию электросети в объеме 82 миллионов евро. В результате долгосрочных инвестиций на данный момент сеть Elektrilevi является на две трети погодоустойчивой. В 2018 году концерн Eesti Energia произвел последний платеж компании GE за электростанцию Аувере. Общая стоимость электростанции Аувере составила 610 миллионов евро. ”Электростанция Аувере это самый эффективный и чистый управляемый блок из числа оборудования по производству электроэнергии концерна Eesti Energia, который играет важную роль в надежности энергоснабжения Эстонии. На электростанции Аувере мы можем также производить до 50% возобновляемой энергии. Хорошие возможности для использования такой возможности создает статистическая торговля возобновляемой энергией в ЕС, с помощью которой мы могли бы при поддержке других государств ЕС зарабатывать экспортный доход”, — рассказал Авила.

”А самой крупной инвестицией года стало приобретение производителя ветряной энергии Nelja Energia. В результате этой сделки дочернее предприятие Eesti Energia, компания Enefit Green, стала ведущим производителем возобновляемой энергии в регионе, обладающим представительным портфелем разработок. Кроме этого, электростанция Аувере и производственные активы приобретенного предприятия Nelja Energia помогут заменить старые энергоблоки Нарвских электростанций в объеме 600 МВт, которые завершат работу в этом году”, — добавил Авила.