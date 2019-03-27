27.03.2019, 20:40

В 2018 году клиентам Elisa в рамках смарт-страховки был возмещен ущерб на сумму более 1,1 млн евро


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Elisa esindus Ülemiste keskuses
Elisa esindus Ülemiste keskusesFoto: Rauno Volmar

В минувшем году воспользовавшиеся смарт-страховкой клиенты Elisa получили в общей сложности более 1,1 миллиона евро в качестве компенсации за повреждения смарт-устройств, причем около 80% этой суммы было потрачено на ремонт мобильных телефонов, значится в пресс-релизе.

В середине 2015 года Elisa впервые вышла на рынок в Эстонии с услугой смарт-страхования, которая приходит на выручку, если планшет или смартфон сломался от удара, например, при падении или был украден, причем вне зависимости от того, находится ли клиент в нашей стране или за рубежом.

За четыре года страхование смарт-устройств стало обычной практикой – например, в прошлом году клиенты страховали в среднем каждый третий приобретаемый аппарат, а сумма страховых компенсаций составила более 1,1 миллиона евро. В 80% страховых случаев поврежденное смарт-устройство можно было отремонтировать, а в 16% случаев оно подлежало замене, поскольку было полностью уничтожено. Лишь немногим более 4% страховых случаев было связано с возмещением ущерба в результате кражи.

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн подчеркнула, что смарт-страховка подходит всем потребителям и защищает от непредвиденных неприятностей. «Самая хрупкая часть смарт-устройства – его экран. Из года в год увеличивается средняя диагональ дисплеев мобильных телефонов, увеличивая и их уязвимость, поэтому страхование таких аппаратов пользуется возрастающим спросом», - отметила Майлийз Плооманн, добавив, что клиенты Elisa по-прежнему очень довольны услугой смарт-страхования. «Если раньше им приходилось оплачивать негарантийный ремонт смарт-устройства из собственного кармана, то теперь можно положиться на страховку. Наличие смарт-страховки от Elisa позволяет со спокойной душой покупать и для детей более дорогие и функциональные аппараты», - сказала Майлийз Плооманн.

Elisa предлагает услугу смарт-страхования в сотрудничестве с If Kindlustus. По словам менеджера If Kindlustus по страхованию имущества Вейко Сеппа, статистика свидетельствует о постоянном росте числа инцидентов со смарт-устройствами. «Сумма ущерба, возмещенного в рамках услуги смарт-страхования, увеличилась примерно на 15% по сравнению с 2017 годом», - пояснил Вейко Сепп.

К настоящему времени количество застрахованных клиентов возросло более чем в десять раз. Увеличиваются и размеры компенсаций в связи с ремонтом или заменой застрахованных смарт-устройств. Например, более 40% покупателей дорогих смарт-устройств застраховали их в Elisa, но аппараты дешевле 150 евро страхуют немного реже.

Типичные страховые случаи – обычные бытовые неловкости. Чаще всего возмещается ущерб в результате падения смарт-устройства – в минувшем году соответствующий показатель составил более 60% от общего числа страховых случаев. Часто компенсировался ремонт аппаратов, которыми пользовались дети.

Встречаются и курьезные случаи, например, принадлежавшая клиенту лошадь в испуге ударила копытом по его бедру, где в кармане лежал телефон, экран которого, естественно, разбился. Смарт-страховка выручила клиента, и он пользуется отремонтированным телефоном дальше.

Среди прочих указанных в описаниях страховых случаев причин возникновения ущерба – поломки от сильного сжатия в кармане или сумке, кража, попадание воды в корпус аппарата и дорожно-транспортные происшествия. Смарт-страховку обычно оформляют клиенты в возрасте от 21 до 51 года, причем женщины более активно пользуются этой услугой.

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