В 2018 году клиентам Elisa в рамках смарт-страховки был возмещен ущерб на сумму более 1,1 млн евро

Elisa предлагает услугу смарт-страхования в сотрудничестве с If Kindlustus. По словам менеджера If Kindlustus по страхованию имущества Вейко Сеппа, статистика свидетельствует о постоянном росте числа инцидентов со смарт-устройствами. «Сумма ущерба, возмещенного в рамках услуги смарт-страхования, увеличилась примерно на 15% по сравнению с 2017 годом», - пояснил Вейко Сепп.
К настоящему времени количество застрахованных клиентов возросло более чем в десять раз. Увеличиваются и размеры компенсаций в связи с ремонтом или заменой застрахованных смарт-устройств. Например, более 40% покупателей дорогих смарт-устройств застраховали их в Elisa, но аппараты дешевле 150 евро страхуют немного реже.
Типичные страховые случаи – обычные бытовые неловкости. Чаще всего возмещается ущерб в результате падения смарт-устройства – в минувшем году соответствующий показатель составил более 60% от общего числа страховых случаев. Часто компенсировался ремонт аппаратов, которыми пользовались дети.
Встречаются и курьезные случаи, например, принадлежавшая клиенту лошадь в испуге ударила копытом по его бедру, где в кармане лежал телефон, экран которого, естественно, разбился. Смарт-страховка выручила клиента, и он пользуется отремонтированным телефоном дальше.
Среди прочих указанных в описаниях страховых случаев причин возникновения ущерба – поломки от сильного сжатия в кармане или сумке, кража, попадание воды в корпус аппарата и дорожно-транспортные происшествия. Смарт-страховку обычно оформляют клиенты в возрасте от 21 до 51 года, причем женщины более активно пользуются этой услугой.