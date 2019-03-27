В 2018 году клиентам Elisa в рамках смарт-страховки был возмещен ущерб на сумму более 1,1 млн евро

В середине 2015 года Elisa впервые вышла на рынок в Эстонии с услугой смарт-страхования, которая приходит на выручку, если планшет или смартфон сломался от удара, например, при падении или был украден, причем вне зависимости от того, находится ли клиент в нашей стране или за рубежом.

За четыре года страхование смарт-устройств стало обычной практикой – например, в прошлом году клиенты страховали в среднем каждый третий приобретаемый аппарат, а сумма страховых компенсаций составила более 1,1 миллиона евро. В 80% страховых случаев поврежденное смарт-устройство можно было отремонтировать, а в 16% случаев оно подлежало замене, поскольку было полностью уничтожено. Лишь немногим более 4% страховых случаев было связано с возмещением ущерба в результате кражи.

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн подчеркнула, что смарт-страховка подходит всем потребителям и защищает от непредвиденных неприятностей. «Самая хрупкая часть смарт-устройства – его экран. Из года в год увеличивается средняя диагональ дисплеев мобильных телефонов, увеличивая и их уязвимость, поэтому страхование таких аппаратов пользуется возрастающим спросом», - отметила Майлийз Плооманн, добавив, что клиенты Elisa по-прежнему очень довольны услугой смарт-страхования. «Если раньше им приходилось оплачивать негарантийный ремонт смарт-устройства из собственного кармана, то теперь можно положиться на страховку. Наличие смарт-страховки от Elisa позволяет со спокойной душой покупать и для детей более дорогие и функциональные аппараты», - сказала Майлийз Плооманн.