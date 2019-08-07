Уже не один, а два! Второй ресторан сети KFC в Таллинне будет работать круглосуточно(2)
Международная сеть ресторанов общественного питания KFC откроет в ноябре в Эстонии еще одно заведение, которое будет работать в круглосуточном режиме.
Международная сеть ресторанов общественного питания KFC откроет в ноябре в Эстонии еще одно заведение, которое будет работать в круглосуточном режиме.
Насколько известно Ärileht.ee, владелец франшизы KFC в Эстонии компания Apollo Group подписала с собственником Kristiine Keskus - Citycon - договор, по которому осенью в проходящем сейчас реновацию торговом центре будет открыто кафе KFC.
Предполагается, что ресторан KFC (Kentucky Fried Chicken) будет открыт в Kristiine Keskus в ноябре.
В отличие от другого заведения KFC, которое откроют тоже этой осенью в Ülemiste Keskus, ресторан в Kristiine Keskus будет работать круглосуточно, и к нему можно будет подъехать на автомобиле.
Руководитель Citycon Eesti Линда Эйхлер открытие KFC не подтвердила, но отметила что компания ведет постоянную работу, чтобы заполучить в свой центр такого известного арендатора.
Комментарий от Apollo Group изданию Ärileht получить не удалось. Весной директор фирмы Маури Дорпек, говоря о планах, сообщил, что после открытия в Таллинне первого ресторана KFC последует интенсивное расширение сети на другие регионы Эстонии.
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