Уже не один, а два! Второй ресторан сети KFC в Таллинне будет работать круглосуточно

Насколько известно Ärileht.ee, владелец франшизы KFC в Эстонии компания Apollo Group подписала с собственником Kristiine Keskus - Citycon - договор, по которому осенью в проходящем сейчас реновацию торговом центре будет открыто кафе KFC.

Предполагается, что ресторан KFC (Kentucky Fried Chicken) будет открыт в Kristiine Keskus в ноябре.

В отличие от другого заведения KFC, которое откроют тоже этой осенью в Ülemiste Keskus, ресторан в Kristiine Keskus будет работать круглосуточно, и к нему можно будет подъехать на автомобиле.

Руководитель Citycon Eesti Линда Эйхлер открытие KFC не подтвердила, но отметила что компания ведет постоянную работу, чтобы заполучить в свой центр такого известного арендатора.

Комментарий от Apollo Group изданию Ärileht получить не удалось. Весной директор фирмы Маури Дорпек, говоря о планах, сообщил, что после открытия в Таллинне первого ресторана KFC последует интенсивное расширение сети на другие регионы Эстонии.