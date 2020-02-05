Уже летом можно будет сдавать бутылки из-под крепкого алкоголя, вина и сиропов

Cейчас можно сдавать, например, бутылки из-под воды или пивную тару, а вот бутылки из-под шампанского аппарат для тары не принимает. Какая же тара добавится в систему залоговой упаковки?

"Это будут бутылки из-под крепких алкогольных напитков, например, водки, коньяка и виски, а также вина и шампанского. Плюс тара из-под сиропов и молочных напитков", — говорит советник Министерства окружающей среды Керли Ребане.

Можно ли будет сдавать перечисленные виды тары в пунктах приема, зависит от производителей этих напитков.

Однако в перечень сдаваемой залоговой тары точно не попадут стеклянные банки.