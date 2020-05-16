Утверждены члены советов железнодорожных компаний. Среди них руководители крупных фирм и известный адвокат

В совете AS Operail продолжит работу заведующий отделом развития транспорта и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций Индрек Гайлан. Новыми членами станут исполнительный директор Tamro Baltics Леон Янкелевич, член правления FinanceEstonia Кайдо Саар, заместитель заведующего отделом госимущества Министерства финансов Тармо Порганд и бывший руководитель ORLEN Сирет Лийвамяги.

В новом составе совета AS Eesti Raudtee председатель правления TREV-2 Grupp Свен Пертенс, исполнительный директор Amserv Grupp Рене Варек, член правления RB Rail Кайдо Зиммерманн, партнер Sorainen Карри Гинтер, заведующая отделом госимущества Министерства финансов Кайе Карниол и заведующий железнодорожной службой Министерства экономики и коммуникаций Индрек Лайневеэр.

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