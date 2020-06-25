Утвержден состав экспертного совета по вопросам оживления экономики

Членами экспертного совета стали: Рауль Эаметс, Ардо Ханссон, Ало Иваск, Вяйно Кальдоя, Эрки Килу, Арно Кютт, Тоомас Луман, Кадри Мяннасоо, Пирет Мюрк-Дюбуа, Пеэп Петерсон, Яан Пиллесаар, Индрек Нейвельт, Кай Реало, Иво Суурсоо и Кадри Украински.

Руководители, ученые-экономисты и эксперты будут консультировать комиссию по экономическому развитию и правительство при составлении пакета мер по оживлению экономики. Его целью является выработать целостный и ориентированный в будущее подход к выводу экономики из обусловленного коронакризисом спада, в фокусе которого были бы умение ценить человеческие ресурсы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, инвестиции, уменьшение бюрократии и достижение целей в области борьбы с изменениями климата. Согласно последней оценке Банка Эстонии, эстонская экономика в этом году по сравнению с прошлым может упасть на 10 процентов, однако на будущий год при выходе из кризиса рост может временно достигнуть 8,5 процента.

Состав экспертного совета утвердила правительственная комиссия по экономическому развитию, руководить им будет премьер-министр. Работу экспертного совета организует Стратегическое бюро Государственной канцелярии.