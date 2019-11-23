Утрата доверия. Eesti Energia внезапно уволила многолетнего руководителя латвийской Enefit

"У меня и владельца Enefit — эстонской компании Eesti Energia — существенно разошлись взгляды на развитие бизнеса и управление предприятием. Мы не смогли прийти к пониманию о дальнейшем сотрудничестве", — сообщил Бетхерс в заявлении для средств массовой информации.
За 11 лет Enefit стала одним из ведущих поставщиков электроэнергии в Латвии. В этом году компания начала предлагать поставку электроэнергии физическим лицам.
Представители Eesti Energia заявили, что причиной прекращения трудовых отношений стала утрата доверия, связанная с нарушением внутренних правил Eesti Energia и правил совершения сделок. Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер отметил, что дальнейшее сотрудничество с Бетхерсом невозможно.
Оборот Enefit в 2018 году составил 59,56 млн евро, прибыль — 2,4 млн евро.
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