23.11.2019, 08:06

Утрата доверия. Eesti Energia внезапно уволила многолетнего руководителя латвийской Enefit


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Janis Bethers.
Janis Bethers.Foto: Judita Grigelytė, Enefit Latvija

В четверг, 21 ноября, с должности председателя правления торгующей электроэнергией компании Enefit SIA ушел Янис Бетхерс, руководивший предприятием 11 лет. Такое решение вынесла Eesti Energia, владелец Enefit SIA.

"У меня и владельца Enefit — эстонской компании Eesti Energia — существенно разошлись взгляды на развитие бизнеса и управление предприятием. Мы не смогли прийти к пониманию о дальнейшем сотрудничестве", — сообщил Бетхерс в заявлении для средств массовой информации.

За 11 лет Enefit стала одним из ведущих поставщиков электроэнергии в Латвии. В этом году компания начала предлагать поставку электроэнергии физическим лицам.

Представители Eesti Energia заявили, что причиной прекращения трудовых отношений стала утрата доверия, связанная с нарушением внутренних правил Eesti Energia и правил совершения сделок. Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер отметил, что дальнейшее сотрудничество с Бетхерсом невозможно.

Оборот Enefit в 2018 году составил 59,56 млн евро, прибыль — 2,4 млн евро.

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