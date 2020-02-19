"Уставшие водители опасны": Таллинн намерен упорядочить работу таксистов

Город Таллинн сделал предложение Министерству экономики и коммуникаций дополнить Закон о дорожном движении, установив для таксистов такие же, как и для других профессиональных водителей, требования режима труда и отдыха. Также предложено утвердить и максимально допустимое количество часов, проведенных за рулем.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сказал, что отсутствие нормативов и надзора за рабочим графиком таксистов представляет опасность как для пассажиров, так и для остальных участников движения.
”Министерство могло бы взвесить идею внедрения ограничений для таксистов, схожих с теми, которые действуют для водителей автобусов и большегрузных автомобилей, предусмотрев также обязанность использовать тахограф, или же обязать платформы, предлагающие услуги таксоизвоза, контролировать продолжительность рабочего времени таксистов”, — сказал Новиков.
По словам вице-мэра, работники МуПо заметили, что таксисты очень часто подолгу находятся за рулем — в итоге устают, работая сверх нормы.
”Совсем не редкость увидеть в Таллинне припаркованную машину такси, в которой водитель просто-напросто спит, — отметил вице-мэр. — Не исключено, что из-за усталости, обусловленной переработкой, внимание водителя на дороге может быть существенно ослаблено. Особенное беспокойство вызывают водители, которые предлагают свои услуги на спецплатформах. Уставшие водители опасны как для себя, так и для пассажиров и других участников движения. И у Таллинна на данный момент нет никаких правовых возможностей вмешаться в существующий порядок вещей”.
Для улучшения социальных условий и общей безопасности в Законе о дорожном движении для водителей транспорта, перевозящего более девяти пассажиров, установлены часы отдыха и работы. Однако эти требования не распространяются на водителей, занимающихся таксоизвозом.
В большинстве таксисты не являются работниками в понимании Закона о трудовом договоре — у них нет трудовых договоров и рабочих отношений. В классическом смысле речь идет об одной из форм свободного предпринимательства, при которой частное лицо-предприниматель самостоятельно определяет и планирует продолжительность рабочего дня.
Как правило, зарегистрированные на платформах, предлагающих услуги таксоизвоза, водители являются частными владельцами автомобилей — для них такая работа может быть лишь возможностью дополнительного заработка параллельно с основным рабочим местом.
Исходя из положений Закона о дорожном движении, задача Таллинна, как местного самоуправления — обеспечить безопасность на городских улицах. Также в задачи местного самоуправления входит и организация общественного транспорта, к чему относится и услуга таксоизвоза.
В начале 2020 года Таллиннский департамент муниципальной полиции выдал 4083 разрешения на таксоизвоз, 2215 транспортных карт и 2275 послужных карточек таксиста.
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