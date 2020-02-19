"Уставшие водители опасны": Таллинн намерен упорядочить работу таксистов

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сказал, что отсутствие нормативов и надзора за рабочим графиком таксистов представляет опасность как для пассажиров, так и для остальных участников движения.

”Министерство могло бы взвесить идею внедрения ограничений для таксистов, схожих с теми, которые действуют для водителей автобусов и большегрузных автомобилей, предусмотрев также обязанность использовать тахограф, или же обязать платформы, предлагающие услуги таксоизвоза, контролировать продолжительность рабочего времени таксистов”, — сказал Новиков.

По словам вице-мэра, работники МуПо заметили, что таксисты очень часто подолгу находятся за рулем — в итоге устают, работая сверх нормы.

”Совсем не редкость увидеть в Таллинне припаркованную машину такси, в которой водитель просто-напросто спит, — отметил вице-мэр. — Не исключено, что из-за усталости, обусловленной переработкой, внимание водителя на дороге может быть существенно ослаблено. Особенное беспокойство вызывают водители, которые предлагают свои услуги на спецплатформах. Уставшие водители опасны как для себя, так и для пассажиров и других участников движения. И у Таллинна на данный момент нет никаких правовых возможностей вмешаться в существующий порядок вещей”.