15.01.2020, 08:05

Усть-Луга заберет перевалку удобрений у портов Балтии

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Foto: Jaanus Piirsalu

Главгосэкспертиза России утвердила проект сооружения погрузочного комплекса для перевалки минеральных удобрений в порту Усть-Луга с целью переориентации грузопотоков из портов Балтии, мощность терминала составит 12 млн тонн в год.

Терминал построит фирма ООО "Ультрамар" — крупнейший российский экспедитор минеральных удобрений в контейнерах. Он предназначен для увеличения объема перевалки минеральных удобрений, а также иных насыпных грузов российских производителей через порт Усть-Луга и переориентации грузопотоков из портов Балтии, пишет rus.err.ee со ссылкой на Главгосэкспертизу РФ.

В новом терминале будет осуществляться выгрузка сыпучих минеральных удобрений из железнодорожных вагонов, их хранение в закрытых складах купольного и хребтового типа и доставка конвейерным транспортом до судна.

После запуска в эксплуатацию на первом этапе грузооборот составит пять млн тонн в год.

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