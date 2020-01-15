Усть-Луга заберет перевалку удобрений у портов Балтии

Терминал построит фирма ООО "Ультрамар" — крупнейший российский экспедитор минеральных удобрений в контейнерах. Он предназначен для увеличения объема перевалки минеральных удобрений, а также иных насыпных грузов российских производителей через порт Усть-Луга и переориентации грузопотоков из портов Балтии, пишет rus.err.ee со ссылкой на Главгосэкспертизу РФ.

В новом терминале будет осуществляться выгрузка сыпучих минеральных удобрений из железнодорожных вагонов, их хранение в закрытых складах купольного и хребтового типа и доставка конвейерным транспортом до судна.

После запуска в эксплуатацию на первом этапе грузооборот составит пять млн тонн в год.