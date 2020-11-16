USS Grupp приобретает бизнес Securitas в Эстонии и Латвии

Согласно договору, подписанному USS Grupp OÜ и Securitas AB в понедельник, 16 ноября 2020 года, USS Grupp становится 100% собственником охранных предприятий Securitas в Эстонии и Латвии. По соглашению сторон цена сделки остается конфиденциальной. До вступления сделки в силу в Эстонии ее должен одобрить эстонский Департамент конкуренции.

Исполнительный директор USS Grupp Рауль Паруск сказал, что приобретение эстонского и латвийского охранного бизнеса Securitas увеличит портфель услуг безопасности USS Grupp примерно на треть, ускорит развитие рынка таких услуг в странах Балтии и усилит конкуренцию в данной сфере. ”Входящая в наш концерн компания USS Security в последние годы была самым быстрорастущим охранным предприятием Эстонии. Securitas Eesti, начавшая свою деятельность в 1993 году, является одной из наиболее опытных и давно зарекомендовавших себя компаний на местном рынке услуг безопасности. После получения разрешения на слияние мы планируем объединить бизнесы по оказанию услуг безопасности USS и Securitas в Эстонии. На долю объединенного предприятия придется более 20% эстонского рынка охранных услуг. В результате сделки USS также впервые выйдет со своим бизнесом в области безопасности на латвийский рынок, что открывает новые возможности международного развития для всей категории услуг. После одобрения слияния Департаментом конкуренции Эстонии для оптимального использования совместного потенциала предприятий будет принят в использование и новый единый бренд”, — пояснил Паруск.

Сделка не приведет к каким-либо изменениям во взаимоотношениях Securitas с клиентами: все существующие договоры останутся в силе в прежней форме. Концерн USS также не планирует в ближайшем будущем вносить существенные изменения в структуру или штат сотрудников Securitas. ”Сотрудники Securitas — превосходные специалисты в своей области, и я рад, что мы продолжим движение вперед единой командой. Объединив ИТ-решения USS Security и ноу-хау в сфере дигитализации команды Securitas Estonia, отличающейся многолетним глобальным опытом и компетенцией в области технологий безопасности, мы сможем предложить эстонским клиентам лучшие решения и отличное обслуживание”, — сказал Паруск.