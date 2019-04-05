Успех новых сладостей увеличил оборот Fazer в Эстонии

”Потребители ожидают, что их ежедневная пища будет иметь высокую пищевую ценность, и готовы платить больше за интересные рецепты и продукты высокого качества. По данным исследования Nielsen, для эстонских потребителей наиболее важным показателем в продуктах является польза для здоровья, поэтому доля продуктов с высокой добавленной стоимостью выросла до 57% от всего рынка хлебобулочных изделий. По сравнению с жителями Латвии и Литвы, жители Эстонии, безусловно, активнее всего следуют этой тенденции”, — добавил он.

В категории сладостей у Fazer был хороший год, поскольку наряду со ставшими популярными товарами успешными оказались и новинки. Как показали результаты исследования Nielsen, к примеру, молочный шоколад Karl Fazer Domino, который сочетает в себе два знаковых продукта предприятия Fazer, был одной из самых популярных новинок прошлого года у эстонских потребителей в категории кондитерских изделий.

В 2019 году Fazer продолжит выпуск высококачественных новинок, а в пекарском секторе порадует покупателей выпечкой ручной работы, приготовленной в пекарне, которая открылась в феврале в магазине Prisma в торговом центре Kristiine.

”Речь идет о первой в Эстонии расположенной в торговом центре пекарне, выпекающей приготовленный вручную хлеб, где подавляющее большинство свежих буханок приготавливаются прямо на месте от начала до конца — начиная от смешивания муки и воды, длительного ”отдыха” теста, и заканчивая выпечкой в духовке. Пилотный проект оказался невероятно популярным, посетители в восторге от обширного ассортимента свежей выпечки — мы конечно же рассматриваем возможность расширить подобную концепцию”, — сказал Тамм.

Концерн Fazer group завершил 2018 год с оборотом 1,628 миллиона евро, из которого продажи хлебобулочных изделий составили 552 миллиона евро, продажи сладостей — 333 миллиона евро, и продажи в других подразделениях — в общей сложности 761 миллион евро. Операционная прибыль за хозяйственный год составила 84,2 миллиона евро, всего предприятие инвестировало в разные проекты разработок 50,5 миллиона евро.

В 2019 году Fazer group продолжит реализацию своей новой стратегии, сквозными принципами которой являются производство продуктов питания со смыслом и укрепление имиджа современного и перспективного производителя пищевых продуктов. Для всех своих организаций Fazer поставил амбициозные цели по экологической безопасности, и рекомендует к концу года увеличить как оборот, так и операционную прибыль.