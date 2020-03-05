Услуги Mobiil-ID вышли из строя в Эстонии и Латвии

В четверг во второй половине дня сервис дигитальной идентификации mobiil-ID вышел из строя.
Около 15:10 было невозможно с помощью mobiil-ID попасть в интернет-банк Swedbank и онлайн-среду Налогово-таможенного департамента. Оба портала показали сообщение об ошибке
Через какое-то время услуга начала работать, но чрезвычайно медленно — ответа пришлось ждать минуту.
Услугу оказывает SK ID Solutions. Фирма сообщила, что сервис нарушен с 14:46 как в Эстонии, так и в Латвии
В 15:50 услуги удалось восстановить.
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