Услуга по взносу наличных в кассе магазина оказалась востребованной и будет расширена

Средняя сумма взноса наличных составляет 190 евро, это почти в четыре раза больше, чем средняя сумма выплаты. Согласно статистике, в большинстве случаев клиент использует возможность взноса раз в месяц. В основном у каждого из них есть конкретный магазин Coop, где он делает взносы. Есть и те, кто пользуется услугой в разных региональных магазинах либо как в городе, так и на селе. Чаще всего услугой пользуются в Харьюском, Выруском и Вильяндиском уездах, самым популярным магазином для взноса наличных является Maksimarket в Ласнамяэ.

”Мы видим, что клиенты Coop Pank хорошо приняли услугу взноса наличных. За месяц число взносов выросло на 25%. В данный момент услугой покрыто две трети Эстонии. К концу лета она будет доступна более чем в 300 магазинах Coop. Новый регион добавится уже на следующей неделе”, — сказал руководитель департамента повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем.

Взнос наличных осуществляется в кассе магазина так же просто, как и через банкомат. Клиент передает деньги продавцу, вводит в терминал свою банковскую карточку и подтверждает сумму PIN-кодом. Затем продавец передает квитанцию операции.

Услугой могут воспользоваться только частные и корпоративные клиенты Coop Pank, поскольку наличные перечисляются на счет клиента в Coop Pank. Частные клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и 2000 евро в месяц. Корпоративные клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и 10 000 евро в месяц. Деньги поступают на счет сразу. Взнос может быть осуществлен и в монетах.

Для клиентов расчетных пакетов Rahn и Rändrahn услуга предоставляется бесплатно. Для других клиентов Coop Pank плата за услугу составляет 2 евро + 0,5% от суммы взноса. Клиенты других банков, желающие воспользоваться услугой, должны открыть расчетный счет в Coop Pank и заказать карточку.

Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Основным собственником банка является сеть розничной торговли Coop Eesti, в которую входит 330 магазинов.