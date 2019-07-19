19.07.2019, 20:50

Услуга по взносу наличных в кассе магазина оказалась востребованной и будет расширена


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Smuuli tänava Maxima XX
Smuuli tänava Maxima XXFoto: Sven Arbet

21 мая Coop Pank начал предлагать услугу по взносу наличных в кассах магазинов Coop, которую клиенты приняли очень положительно. Уже с первых недель число операций взноса существенно превысило выплаты. Менее чем за два месяца общая сумма операций взноса достигла 500 000 евро.

Обслуживание банкоматов является достаточно дорогим, в последнюю декаду число банковских контор, предлагающих операции с наличными, а также количество банкоматов существенно сократились. В Эстонии насчитывается всего 211 банкоматов, предлагающих услугу взноса наличных, большинство из них располагается в крупных центрах, по этой причине расчеты наличными для многих неудобны. Если необходимые платежи всегда можно осуществить через Интернет, то для взноса накопившихся наличных на счет зачастую приходится ехать за несколько километров.

Суммы взноса наличных в рамках новой услуги на данный момент в два раза превышают сумму выплат. Это подтверждает, что Coop Pank вместе с магазинами Coop решил существовавшую проблему, благодаря чему повседневные расчеты стали еще проще и удобнее.

Средняя сумма взноса наличных составляет 190 евро, это почти в четыре раза больше, чем средняя сумма выплаты. Согласно статистике, в большинстве случаев клиент использует возможность взноса раз в месяц. В основном у каждого из них есть конкретный магазин Coop, где он делает взносы. Есть и те, кто пользуется услугой в разных региональных магазинах либо как в городе, так и на селе. Чаще всего услугой пользуются в Харьюском, Выруском и Вильяндиском уездах, самым популярным магазином для взноса наличных является Maksimarket в Ласнамяэ.

”Мы видим, что клиенты Coop Pank хорошо приняли услугу взноса наличных. За месяц число взносов выросло на 25%. В данный момент услугой покрыто две трети Эстонии. К концу лета она будет доступна более чем в 300 магазинах Coop. Новый регион добавится уже на следующей неделе”, — сказал руководитель департамента повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем.

Взнос наличных осуществляется в кассе магазина так же просто, как и через банкомат. Клиент передает деньги продавцу, вводит в терминал свою банковскую карточку и подтверждает сумму PIN-кодом. Затем продавец передает квитанцию операции.

Услугой могут воспользоваться только частные и корпоративные клиенты Coop Pank, поскольку наличные перечисляются на счет клиента в Coop Pank. Частные клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и 2000 евро в месяц. Корпоративные клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и 10 000 евро в месяц. Деньги поступают на счет сразу. Взнос может быть осуществлен и в монетах.

Для клиентов расчетных пакетов Rahn и Rändrahn услуга предоставляется бесплатно. Для других клиентов Coop Pank плата за услугу составляет 2 евро + 0,5% от суммы взноса. Клиенты других банков, желающие воспользоваться услугой, должны открыть расчетный счет в Coop Pank и заказать карточку.

Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Основным собственником банка является сеть розничной торговли Coop Eesti, в которую входит 330 магазинов.

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