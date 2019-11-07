Услуга Bolt Food появилась и в Литве

”Мы сумели создать хорошие отношения с пользователями за пять лет работы на рынке. Мы обратили внимание, что существует большой спрос на услугу доставки еды, а у нас есть опыт и хорошее понимание местного рынка. Поэтому запуск Bolt Food в Литве — это логичный шаг”, — говорит Андрюс Пацевичюс, исполнительный директор Bolt в Литве.

Вильнюс стал вторым городом, где предприятие предлагает услугу доставки еды. На данный момент пользователи могут выбирать между 130 ресторанами Вильнюса. В будущем предприятие планирует расширяться — запустить услугу в других литовских городах, например Каунасе и Клайпеде. Также планируется открыть Bolt Food в Латвии, ЮАР и других европейских и африканских городах.

Bolt предлагает услугу райд-шеринга в Литве с 2014 года, а также этим летом в Вильнюсе и Каунасе появилась возможность аренды электрических самокатов.