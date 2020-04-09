Условия приостановки выплат во II пенсионную ступень улучшаются: государство потом доплатит больше, чем в прошлый кризис

По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, были внесены поправки в Закон о накопительных пенсиях. "Согласно поправкам, лица, рожденные не ранее 1961 года, для выплаты взносов в обязательную накопительную пенсию в 2023–2024 гг. дополнительно получат из государственного бюджета двойную сумму взносов, сделанных с 1 июля 2020 г. по 31 августа 2021 г. Эта цифра помножена на средний рост чистой стоимости паев всех обязательных пенсионных фондов в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года", — сказал Кокк.

Это означает, что государство временно приостанавливает выплаты во вторую ступень, но если человек сам продолжит выплаты, то государство доплатит свою часть за этот период. Человеку также оплатят недополученный от возможного роста бирж доход.

Поскольку при расчете используют средний показатель, то владельцы паев в фондах акций с высоким риском, которые больше всего выигрывают от роста биржи, потеряют, и более выгодно это будет для владельцев паев фондов с низким риском, потому что реальная производительность их фондов, очевидно, ниже средней.

При приостановке пенсионных выплат во вторую ступень во время прошлого кризиса государство недополученный доход не учитывало.

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