Ушедшая в отставку Майлис Репс сильно теряет в зарплате

Зарплата депутата Рийгикогу — произведение самой высокой ставки зарплаты высокопоставленных госслужащих и коэффициента.

Самая высокая индексированная ставка зарплаты — 6661 евро и 77 центов. Председатель комиссии Рийгикогу зарабатывает 5662,5 евро и вице-председатель — 4996,32 евро в месяц.

На основании документов о расходах депутату Рийгикогу компенсируют связанные с работой расходы в размере до 30%, эта сумма составляет около 1300 евро в месяц. Связанные с работой расходы депутата Рийгикогу — это расходы на транспорт, связь и почту, командировки, канцелярские товары, обучение, представительские расходы и расходы на прием посетителей, расходы на переводчиков, расходы на проживание, а также на проведение экспертиз и расследований.

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