Ущерб, связанный с электросамокатами: кто несет ответственность?

При наступлении несчастного случая с участием велосипеда, сигвея или самоката и автомобиля больше всего обычно страдает водитель немоторизованного транспорта. Иногда на велосипеде ездят по тротуару, иногда по проезжей части, что часто вызывает неразбериху и приводит к возникновению опасных ситуаций. ”Ставшие популярными электрические транспортные средства могут вызывать серьезные последствия из-за высокой скорости”, — прокомментировал руководитель отдела по возмещению ущерба IIZI Яанус Мельдер.
Если причиной аварии является, например, велосипедист, то независимо от его вины обязательство по возмещению ущерба лежит на страховщике, который застраховал участвовавший в аварии автомобиль. ”На основании Закона о дорожном движении велосипедисту возмещается личный ущерб, а вещественный ущерб не возмещается”, — добавил Мельдер. Таким образом, возникшие из-за аварии травмы возмещаются, а поломки или повреждения, причиненные материальному имуществу (например, мобильному телефону, планшету, самому транспортному средству) — нет.
Пользователю велосипеда или иного немоторизованного транспорта будет полезно защитить себя страховкой от несчастного случая, чтобы справиться с возможными последствиями. При наступлении страхового случая за дни, проведенные на больничном, выплачиваются суточные и компенсация в зависимости от размера травмы.
Зачастую люди не знают о том, что самокат, велосипед или роликовые коньки застрахованы на основании договора о страховании жилья. Если запертый велосипед будет украден из дома, из гаража, из кладовки или в случае некоторых страховых обществ также из общественного места, то ущерб будет возмещен в соответствии с оговоренной суммой домашнего имущества. В такой ситуации, когда, например, ребенок наедет на велосипеде или самокате на соседский автомобиль, поможет страховка ответственности частного лица.
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