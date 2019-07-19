19.07.2019, 08:00

Ущерб, связанный с электросамокатами: кто несет ответственность?


rus.delfi.ee
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Bolti elektrilised tõukerattad
Bolti elektrilised tõukerattadFoto: Bolt

Летом на улицах появляется все больше разных транспортных средств, которые предпочитают автомобилям. Электрический или обычный самокат, велосипед, скейт и роликовые коньки являются отличными мобильными средствами для передвижения по городу. К сожалению, с ними все чаще происходят аварии и прочие неприятные происшествия, которые вызывают неразбериху, пишет IIZI.

Важное место занимают правила движения и безопасность

Согласно закону о дорожном движении, человек на самокате, скейте или роликовых коньках приравнивается к пешеходу. Поэтому на него распространяются правила, касающиеся пешеходов. Для популярных электрических самокатов компания Bolt, например, установила правила пользования, которые в числе прочего предусматривают, что возраст ездока должен составлять не менее 18 лет, также важно носить защитное снаряжение и соблюдать правила езды.

На велосипеде можно ехать по велодорожке или возле правого края проезжей части, соблюдая правила, предусмотренные для водителей механических транспортных средств (например, следует показывать направление другим участникам дорожного движения). Часто люди не считаются с тем, что на пересечении велосипедной дорожки и проезжей части преимущество имеет транспортное средство, движущееся по проезжей части. Кроме того, велосипед тоже должен соответствовать требованиям дорожного движения — велосипедист должен обеспечивать наличие исправных тормозов и сигнального звонка, светоотражателей, а в темное время суток также и фар.

При езде на велосипеде, самокате и сигвее следует носить шлем для обеспечения безопасности. Не разрешается ездить ни на каком средстве передвижения, если Вы употребляли алкоголь, наркотики или лекарства, снижающие Вашу способность ездить безопасно.

Страховка помогает справляться с неожиданностями

При наступлении несчастного случая с участием велосипеда, сигвея или самоката и автомобиля больше всего обычно страдает водитель немоторизованного транспорта. Иногда на велосипеде ездят по тротуару, иногда по проезжей части, что часто вызывает неразбериху и приводит к возникновению опасных ситуаций. ”Ставшие популярными электрические транспортные средства могут вызывать серьезные последствия из-за высокой скорости”, — прокомментировал руководитель отдела по возмещению ущерба IIZI Яанус Мельдер.

Если причиной аварии является, например, велосипедист, то независимо от его вины обязательство по возмещению ущерба лежит на страховщике, который застраховал участвовавший в аварии автомобиль. ”На основании Закона о дорожном движении велосипедисту возмещается личный ущерб, а вещественный ущерб не возмещается”, — добавил Мельдер. Таким образом, возникшие из-за аварии травмы возмещаются, а поломки или повреждения, причиненные материальному имуществу (например, мобильному телефону, планшету, самому транспортному средству) — нет.

Пользователю велосипеда или иного немоторизованного транспорта будет полезно защитить себя страховкой от несчастного случая, чтобы справиться с возможными последствиями. При наступлении страхового случая за дни, проведенные на больничном, выплачиваются суточные и компенсация в зависимости от размера травмы.

Зачастую люди не знают о том, что самокат, велосипед или роликовые коньки застрахованы на основании договора о страховании жилья. Если запертый велосипед будет украден из дома, из гаража, из кладовки или в случае некоторых страховых обществ также из общественного места, то ущерб будет возмещен в соответствии с оговоренной суммой домашнего имущества. В такой ситуации, когда, например, ребенок наедет на велосипеде или самокате на соседский автомобиль, поможет страховка ответственности частного лица.

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