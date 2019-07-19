Ущерб, связанный с электросамокатами: кто несет ответственность?

Важное место занимают правила движения и безопасность

Согласно закону о дорожном движении, человек на самокате, скейте или роликовых коньках приравнивается к пешеходу. Поэтому на него распространяются правила, касающиеся пешеходов. Для популярных электрических самокатов компания Bolt, например, установила правила пользования, которые в числе прочего предусматривают, что возраст ездока должен составлять не менее 18 лет, также важно носить защитное снаряжение и соблюдать правила езды.

На велосипеде можно ехать по велодорожке или возле правого края проезжей части, соблюдая правила, предусмотренные для водителей механических транспортных средств (например, следует показывать направление другим участникам дорожного движения). Часто люди не считаются с тем, что на пересечении велосипедной дорожки и проезжей части преимущество имеет транспортное средство, движущееся по проезжей части. Кроме того, велосипед тоже должен соответствовать требованиям дорожного движения — велосипедист должен обеспечивать наличие исправных тормозов и сигнального звонка, светоотражателей, а в темное время суток также и фар.

При езде на велосипеде, самокате и сигвее следует носить шлем для обеспечения безопасности. Не разрешается ездить ни на каком средстве передвижения, если Вы употребляли алкоголь, наркотики или лекарства, снижающие Вашу способность ездить безопасно.

Страховка помогает справляться с неожиданностями