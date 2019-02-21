Ущерб от самого масштабного дорожного происшествия прошлого года в PZU составил около полумиллиона евро

Весной произошло дорожное происшествие на шоссе: один автомобиль врезался в другой сзади. В результате серьезные травмы получил пассажир двигавшегося спереди автомобиля — в момент происшествия он не был пристегнут ремнем безопасности. Поскольку пострадавшему требуется продолжительное восстановительное лечение, на покрытие ущерба компания PZU выделила 120 000 евро. Сумму компенсации расходов на лечение пришлось уменьшить, поскольку пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.

В имевшем место в конце прошлого года ДТП, по первоначальным данным, водитель одного из автомобилей проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с другой машиной. В результате тяжело пострадали оба автомобиля и семь находившихся в них пассажиров, двое из которых получили очень тяжелые травмы. Первоначальная сумма ущерба составила 200 000 евро.

Крупнейшим ущербом в рамках страхования каско стало возгорание дробилки для дерева — сумма ущерба составила 275 000 евро. Прочие случаи страхования каско были заметно более скромными, но все же примечательными. Один автомобиль въехал в придорожный пень, ущерб составил около 34 000 евро, а другой столкнулся с лосем, получив ущерб на сумму более 31 000 евро. Также в ходе выполнения погрузочных работ один прицеп перевернулся на бок, что привело к повреждению грузовика на сумму свыше 31 000 евро.