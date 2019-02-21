Ущерб от самого масштабного дорожного происшествия прошлого года в PZU составил около полумиллиона евро

В 2018 году зарегистрированный компанией PZU Kindlustus ущерб в рамках дорожного страхования и страхования каско составил около 22,4 миллиона евро. Крупнейшим случаем стала выплата более 497 000 евро в результате полученных пострадавшим травм и его нетрудоспособности.
”Среди причиненного автомобилям ущерба доминируют случаи, обусловленные невнимательностью и неосторожностью. Очень распространены столкновения на парковках, наезды при движении задним ходом, а также нарушения правил предоставления преимущества на дороге. Особенно внимательным следует быть на шоссе, поскольку именно ДТП на шоссе обладают наиболее тяжелыми последствиями и часто сопровождаются серьезными травмами. Наибольший ущерб прошлого года в рамках дорожного страхования был вызван как раз тяжелыми травмами”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.
Зимой прошлого года произошло ДТП, где автомобиль, управляемый находившимся в состоянии алкогольного опьянения водителем, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу машиной. Оба водителя пострадали, но водитель ехавшего по своей полосе автомобиля получил тяжелые травмы и оказался полностью нетрудоспособен. PZU регулярно выплачивает пострадавшему возмещение по нетрудоспособности, поскольку в рамках дорожного страхования возмещению подлежит также причиненный человеку ущерб, который покрывают так долго, как необходимо. Объем ущерба составил более 497 000 евро.
Весной произошло дорожное происшествие на шоссе: один автомобиль врезался в другой сзади. В результате серьезные травмы получил пассажир двигавшегося спереди автомобиля — в момент происшествия он не был пристегнут ремнем безопасности. Поскольку пострадавшему требуется продолжительное восстановительное лечение, на покрытие ущерба компания PZU выделила 120 000 евро. Сумму компенсации расходов на лечение пришлось уменьшить, поскольку пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.
В имевшем место в конце прошлого года ДТП, по первоначальным данным, водитель одного из автомобилей проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с другой машиной. В результате тяжело пострадали оба автомобиля и семь находившихся в них пассажиров, двое из которых получили очень тяжелые травмы. Первоначальная сумма ущерба составила 200 000 евро.
Крупнейшим ущербом в рамках страхования каско стало возгорание дробилки для дерева — сумма ущерба составила 275 000 евро. Прочие случаи страхования каско были заметно более скромными, но все же примечательными. Один автомобиль въехал в придорожный пень, ущерб составил около 34 000 евро, а другой столкнулся с лосем, получив ущерб на сумму более 31 000 евро. Также в ходе выполнения погрузочных работ один прицеп перевернулся на бок, что привело к повреждению грузовика на сумму свыше 31 000 евро.