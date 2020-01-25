Уроженец Лос-Анджелеса возглавит производство электроники Incap Eesti

С сегодняшнего дня руководить высокотехнологичным заводом по выпуску электронной продукции в Курессааре будет Грег Грейс, которой до этого занимал пост руководителя бизнес-развития и члена правления предприятия.
Родившийся в Лос-Анджелесе и проживший в Эстонии 25 лет руководитель отдела бизнес-развития Incap Грег Грейс ранее был исполнительным руководителем, руководителем по продажам и членом правления в Skano Grupp, руководителем по развитию рынков Балтии в Coca-Cola HBC Baltics AS и исполнительным руководителем NBS Kaubanduse AS. Грейс получил степень бакалавра международных отношений в Университете Вирджинии.
Помимо роли руководителя эстонского подразделения Incap, Грег присоединяется к правлению корпорации Incap, в которое также входят: президент группы Отто Рихард Пукк, руководитель Incap в Индии Мёрфи Мунипалли и финансовый руководитель группы Антти Пюннёнен. Заводы группы, располагающиеся в Эстонии, Индии, Великобритании и Словакии, действуют самостоятельными производственными подразделениями, отвечая не только за производство, но и за работу с клиентами, ценообразование и другие процессы.
По словам президента Incap Отто Рихард Пукка, который до сих пор руководил и эстонским заводом группы, подразделение Incap Eesti за последние десять лет прошло основательное развитие и ему отрадно передать управление Грегу Грейсу. ”Грег создал в нашем предприятие ощутимую ценность, наращивая наш бизнес и я убежден, что он продолжит позитивное развитие вместе с нашей потрясающей командой и далее — надеюсь, что это принесет еще больший результат. Также приветствую Грега в новом статусе, как члена правления группы Incap”, — отметил Пукк.
Начиная с сегодняшнего дня Пукк передает Грейсу полномочия руководителя завода Incap Eesti и продолжает свою работу президентом всей группы Incap, сосредотачиваясь в дальнейшем на расширении группы и связанных с этим процессах в Великобритании и Словакии.
Международный производитель электроники Incap с помощью современных технологий изготавливает качественное электронное оборудование. Производства группы размещаются теперь как в Курессааре на Сааремаа, так и в Индии, Великобритании и Словакии. Также часть команды корпорации работает в Хельсинки и Гонконге. После своего расширения группа Incap предоставляет работу примерно 1300 работникам.
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