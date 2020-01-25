Уроженец Лос-Анджелеса возглавит производство электроники Incap Eesti

Родившийся в Лос-Анджелесе и проживший в Эстонии 25 лет руководитель отдела бизнес-развития Incap Грег Грейс ранее был исполнительным руководителем, руководителем по продажам и членом правления в Skano Grupp, руководителем по развитию рынков Балтии в Coca-Cola HBC Baltics AS и исполнительным руководителем NBS Kaubanduse AS. Грейс получил степень бакалавра международных отношений в Университете Вирджинии.

Помимо роли руководителя эстонского подразделения Incap, Грег присоединяется к правлению корпорации Incap, в которое также входят: президент группы Отто Рихард Пукк, руководитель Incap в Индии Мёрфи Мунипалли и финансовый руководитель группы Антти Пюннёнен. Заводы группы, располагающиеся в Эстонии, Индии, Великобритании и Словакии, действуют самостоятельными производственными подразделениями, отвечая не только за производство, но и за работу с клиентами, ценообразование и другие процессы.

По словам президента Incap Отто Рихард Пукка, который до сих пор руководил и эстонским заводом группы, подразделение Incap Eesti за последние десять лет прошло основательное развитие и ему отрадно передать управление Грегу Грейсу. ”Грег создал в нашем предприятие ощутимую ценность, наращивая наш бизнес и я убежден, что он продолжит позитивное развитие вместе с нашей потрясающей командой и далее — надеюсь, что это принесет еще больший результат. Также приветствую Грега в новом статусе, как члена правления группы Incap”, — отметил Пукк.