03.11.2020, 07:46
Уровень зарегистрированной безработицы вырос в Эстонии до 7,8%
Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает расти. За неделю ее уровень вырос с 7,7% до 7,8%.
Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает расти. За неделю ее уровень вырос с 7,7% до 7,8%.
Согласно данным Кассы по безработице, количество безработных в стране составляет 50 487 человек, то есть за неделю их стало почти на 500 больше, пишет rusERR.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа — 12,5 процента, а самым низким в Йыгевамаа — 4,9 процента.
В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся более 7609 человек, а в Йыгевамаа — 640 человек.
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