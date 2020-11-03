Уровень зарегистрированной безработицы вырос в Эстонии до 7,8%

Согласно данным Кассы по безработице, количество безработных в стране составляет 50 487 человек, то есть за неделю их стало почти на 500 больше, пишет rusERR.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа — 12,5 процента, а самым низким в Йыгевамаа — 4,9 процента.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся более 7609 человек, а в Йыгевамаа — 640 человек.

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