Уровень потребления алкоголя в мире существенно вырос за 27 лет

Для исследования были обработаны данные людей возрастом от 15 до 99 лет. На основании этих данных был дан прогноз и на 2030 год. Ученые заявляют, что к 2017 году меньше всего потребляли алкоголь жители ближневосточных стран, а в Центральной и Восточной Европе — больше всего. Среди отдельных стран "лидером" является Молдавия (15 литров чистого спирта на человека в возрасте от 15 до 99 лет), а наименьшее потребление алкоголя в Кувейте (0,005 литра в год). Исследователи говорят о влиянии на потребление алкоголя таких факторов как религия, политика в области здравоохранения и темпы экономического роста. Последний фактор особенно заметен в таких странах как Индия и Китай, где потребление алкоголя с 1990 по 2017 годы почти удвоилось.

В 1990-м году каждый человек исследуемой возрастной группы выпил по 5,9 литра чистого спирта. К 2017 году этот показатель вырос до 6,5 литра. В Германии в 1990 году в среднем каждый человек выпивал по 16,32 литра. В 2010 году этот показатель уже составлял 12,95 литра, а семь лет спустя был зафиксирован небольшой рост до 13,05 литра. К 2030 году ученые предсказывают снижение этого показателя до 11,63 литра.

"Наше исследование дает полный обзор меняющейся картины глобального потребления алкоголя", — говорит Якоб Мантли (Jakob Manthey) из Института клинической психололгии и психотерапии при Техническом университете Дрездена. "До 1990 года бóльшая часть алкоголя потреблялась в странах с высоким уровнем дохода. Больше всего — в Европе. Тем не менее, картина значительно изменилась с резким сокращением потребления алкоголя в Восточной Европе и огромным ростом в ряде стран со средним уровнем дохода, таких как Китай, Индия и Вьетнам", — добавляет Мантли. Эта тенденция сохранится предположительно до 2030 года.

Кроме того, в исследовании говорится, что количество сторонников трезвого образа жизни остается одинаковым (1990 год: 46 процентов, 2017: 43 процента), равно как и алкоголиков (18,5 процента и 20 процентов соответственно). По оценкам исследователей, эти данные вряд ли изменятся, однако количество потребляемого алкоголя вырастет сильнее, чем количество пьющих, что будет иметь соответствующие последствия для здоровья людей.