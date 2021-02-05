Уроки кризиса: быстрое создание интернет-магазинов помогло предприятиям избежать худшего

”Весной прошлого года мы собрали команду экспертов из различных эстонских компаний электронной коммерции и цифрового маркетинга, которые вложили свои знания, время и существующие услуги в открытие новых или развитие существующих решений электронных магазинов для трех компаний”, — сказал менеджер по работе с клиентами Luminor Кристьян Ясински.

”Инициатива была запущена одновременно во всех трех странах Балтии, и цель проекта заключалась в поддержке местного бизнеса в тот период, когда наличие электронного бизнеса могло быть жизненно важным для сохранения предприятия”.

Luminor узнал, как компании, участвующие в программе, теперь, когда прошло некоторое время с момента открытия магазинов, оценивают свой опыт, и чему он их научил.

Tokumaru — известная сеть точек питания японского происхождения, которую консультировали компании ShopRoller, OCTA и Lumav Commerce, оказалась одной из трёх фирм, которые были выбраны среди 92 ходатайств, поступивших в эстонское подразделение Luminor. Компания Tokumaru открыла свой первый ресторан уже в 2014 году и, помимо Таллинна и Тарту, также расширила свою деятельность до Хельсинки. Однако сайт, который был на скорую руку создан в начале коронакризиса, отставал от развития самой компании на несколько шагов. Особого внимания требовала разработка функции, позволяющей покупать продукцию ресторана на вынос, которая, по словам соучредителя компании Кадри Вахе, является очень важной услугой для ресторанов с экономической точки зрения.

”Платформы заказа еды, которые предоставляют услуги в сфере общественного питания, взимают безумную комиссию, и собственная страница, безусловно, обеспечивает преимущества”. Теперь, благодаря поддержке, предлагаемой Luminor, доля собственного интернет-магазина Tokumaru составляет около 10% от общего объёма продаж. ”Наша цель — довести эту долю до 30%”, — добавила Кадри Вахе.

Исполнительный директор участвующей в проекте компании Pärnu Maarja-Magdaleena Gild Стелла Лаур считает, что знания личного плана, полученные в результате этой работы, показали: некоторые вещи могут оказаться проще, чем предполагалось. Компании WebHunt, Lumav Commerce и REKfoto оказали помощь в создании электронного магазина фирмы в виде ИТ-поддержки и фотографий продукции. Самым большим бонусом была возможность в дополнение к продуктам в новом интернет-магазине Maarja-Magdaleena Gild забронировать мастерские. ”Однако главная ценность компании — это, несомненно, физическое посещение и эмоции, которые оно приносит”, — объяснила Лаур.