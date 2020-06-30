Уроки коронакризиса: Tallink приобрел грузовое судно

Судовладельческая компания Tallink Grupp сообщила сегодня Таллиннской бирже, что приобрела у Navirail OÜ судно типа ро-ро, предназначенное для перевозки грузов на колёсной базе, MS Sailor, которое еще в июне курсировало на линии Палдиски - Капельшер. Сумма сделки - 8,5 млн евро.
"Недавний кризис очень отчетливо показал нам, что нужно укреплять свой флот именно торговыми судами, чтобы обеспечить в будущем готовность быстро и более гибко реагировать на любую ситуацию, чтобы быть в состоянии соответственно потребности увеличивать как пассажирские, так и грузовые перевозки", - скзаал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
Судно было построено в конце 1980-х. В последние десятилетия принадлежало Nordö Link и Finnlines, до 2015 года работало под именем Finnsailor.
Передача теплохода состоится 9 июля в Палдиски. О том, где и по какому графику будет в дальнейшем работать судно, Tallink сообщит в ближайшее время.
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