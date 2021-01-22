Урмас Сыырумаа купил вместе с друзьями самолет

"В этом предприятии я скромный партнер и не могу считать это решение и самолет своими", — говорит Сыырумаа.

"В места, куда нужно ездить, к примеру, на Украину, прямые рейсы прекращены. И неизвестно, когда ситуация изменится. Сам по себе самолет не приносит собственникам больших расходов, но дает определенную свободу, потому что во многие места, куда нужно поехать бизнесменам, по-другому не попасть".

Имена своих партнеров Сыырумаа предпочел не раскрывать, как и марку воздушного судна.

Напомним, что интересы Сыырумаа распространяются на энергетику, недвижимость и бизнес в сфере охранных услуг. Его концерн U.S. Invest работает в Эстонии, Латвии Литве, России и Украине. В настоящее время Сыырумаа занимается, например, в Таллинне реконструкцией Батарейной морской крепости.

Известно, что обладателями личных самолетов являются также такие известные в эстонском бизнесе люди как Олег Осиновский, Райн Лыхмус и Хейти Хяэль.

Не захотел распространяться о своем воздушном транспортном средстве и Хейти Хяэль, который налетал еще по состоянию на 2018 год 4800 часов. "Я не летаю отдыхать, просто при том авиасообщении, которое предлагает Таллиннский аэропорт, я бы не смог делать свою работу".

Если частные самолеты — явление для эстонских бизнесменов довольно редкое, то вертолеты имеет более широкий круг лиц. Среди них, например Эрко Кундла, семья Сынаялг, Марек Яссик, Райво Хейн (который вместе с Кундла обучался на пилота в летной школе), Олег Гросс (удостоверение пилота вертолета получил его сын).